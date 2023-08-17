ECOWAS, Nijer'e asker konuşlandırmak için BM'den izin almasına gerek olmadığını belirtti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, ECOWAS Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın Nijer'e asker konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler'den (BM) izin almasına gerek olmadığını ifade etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, ECOWAS Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın Nijer'e asker konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler'den (BM) izin almasına gerek olmadığını ifade etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları Gana'nın başkenti Akra'da Nijer gündemiyle ikinci kez bir araya geldi. Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan cuntaya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, ECOWAS'ın Nijer'e asker konuşlandırmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konsey'inden izin almasına gerek olmadığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde hiçbir zaman oybirliğinin sağlanamadığına dikkat çeken Musah, Nijer meselesini BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunmanın anlamsız olacağını ve bir üyenin kesinlikle bunu reddedeceğini vurguladı.

"Güvenlik Konseyi en son ne zaman oybirliği sağladı?"

Dünyada artık çok taraflı bir anlayışın olmadığını ifade eden Musah, çoğu ülkenin ülkeler arasında eşit güç dağılımına izin veren çok kutupluluk kavramını benimsediğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini eleştiren Musah, "Güvenlik Konseyi en son ne zaman oybirliği sağladı? Jeopolitik konumu yüzünden iklim değişikliğinden bahsedecek olsanız bile, bu durumu veto edecek bir daimi üye olacağı çok açık. Çok taraflılık öldü, çok kutuplu bir dünyadayız ve Güvenlik Konseyi asla oybirliğine varamaz ve sadece beş daimi üyeden birinin vetosuna ihtiyacınız var. Neden zamanınızı boşa harcıyorsunuz?" dedi.

Musah, "Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin desteğini aldık, Genel Sekreter ECOWAS'ın yaptıklarını birkaç kez destekledi" ifadelerini kullandı. Musah ayrıca, cunta yönetimine Nijer'in devrik lideri Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması için çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Nijer Devlet Başkanı Bazoum'un 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmasının ardından Ordu Sözcüsü Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

ECOWAS, 30 Temmuz'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve iade edilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuş, 10 Ağustos'ta ise savunma bakanlarına Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermişti. - AKRA