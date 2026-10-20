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Dymioti'ye göre Kral Charles, Kıbrıs'ta yakın zamanda çözüm umuyor

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Güney Kıbrıs basınına göre İngiltere Kralı Charles, Londra'daki resepsiyonda Kıbrıs'ta yakın zamanda çözüm umduğunu söyledi. Dymioti'nin aktarımına dayanan ifadeler resmi açıklama değil; Kral, iki toplumlu gençlik projeleriyle de ilgilendi.

Güney Kıbrıs basınına göre, İngiltere Kralı Charles, Londra'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) resepsiyonunda Kıbrıs'taki duruma değinerek Ada'da yakın zamanda bir çözüm sağlanmasını umduğunu ifade etti.

İngiltere Kralı Charles, başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) resepsiyonunda, Fashion Heritage Network Cyprus adlı kuruluşun kurucusu Christina Dymioti ile bir araya geldi. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin yüksek komiserleri ve çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kral Charles'ın Kıbrıs mesajı

Kıbrıs Postası yazarı James Morphakis'in kaleme aldığı haberde, Dymioti'nin aktardığı bilgilere göre Kral Charles'ın görüşmede Kıbrıs meselesine değindiği belirtildi. Dymioti, Kral Charles'ın adanın hala bölünmüş olmasından üzüntü duyduğunu ve sorunun yakın zamanda çözüme kavuşmasını umut ettiğini söylediğini aktardı. Söz konusu ifadelerin Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan resmi bir açıklamaya değil, görüşmeye katılan Dymioti'nin anlatımına dayandığı bildirildi.

Kral Charles iki toplumlu çalışmaları sordu

Haberde, Kral Charles'ın, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan projelerle yakından ilgilendiği belirtildi. Habere göre; Dymioti, kurucusu olduğu Fashion Heritage Network Cyprus'un sürdürülebilir moda ve ortak kültürel miras çalışmaları aracılığıyla Kıbrıslı Türk ve Rum gençler arasında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini anlattı. İki toplumlu çalışmaların nasıl ilerlediğini soran Kral Charles'a, GKRY lideri Nikos Hristodulidis tarafından iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi'ne atandığını da aktaran Dymioti, komitenin Birleşmiş Milletler (BM) ile doğrudan çalıştığını ifade etti.

Dymioti'nin açıklamasına göre Kral Charles, yürütülen çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ederek ekibini faaliyetlerini sürdürmesi yönünde teşvik etti.

İngiltere Kıbrıs'ın üç garantöründen biri

İngiltere, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörlük sisteminde Türkiye ve Yunanistan ile birlikte yer alan üç devletten biri olma özelliğini taşıyor. Kıbrıs'ta İngiliz egemen üs bölgelerini de bulunduran Londra yönetimi, Kıbrıs meselesinin uluslararası boyutunda tarihi ve hukuki konumunu koruyor. Kral Charles'ın açıklamasında ise Kıbrıs sorununun hangi siyasi model temelinde çözülmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir görüşe yer verilmedi.

Kral Charles Kıbrıs'a resmi ziyarette bulunmadı

Kıbrıs Postası'nın haberinde, Kral Charles'ın gerek Galler Prensi olduğu dönemde gerekse tahta çıkmasının ardından Kıbrıs'a resmi ziyarette bulunmadığı da hatırlatıldı. Charles ve Camilla'nın 2020 yılında Kıbrıs'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği, daha sonra ise yeni bir ziyaret programı açıklanmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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