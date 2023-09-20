Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çöpten Yemek Yiyen Dolandırıcıları Yakaladı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöpten yemek yeme numarasıyla vatandaşların duygularını sömürerek, haksız kazanç sağlayan karı kocayı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim işlemleri gerçekleştirdiği Azmimilli Mahallesi'nde bir çiftin çöpten yemek yeme numarası yaparak, vatandaşlardan para istediğini tespit etti. Ekipler, takip sonucunda karı koca oldukları öğrenilen çifti yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında 7 bin 400 TL'nin yanı sıra dilenerek elde ettikleri tespit edilen 463 TL ele geçirildi. 7 bin 400 TL'nin şahısların kendi hesaplarından yeni çekildiğinin tespit edilmesiyle paraları kendilerine iade edildi.

Şahısların dilenerek elde ettikleri paralara el koyan ekipler, ayrıca Kabahatler Kanunu çerçevesinde 617 TL cezai işlem uyguladı. Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, dilencilere yönelik birçok şikayet aldıklarını ifade ederek, "Bu anlamda periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz dilenci operasyonlarımıza hız verdik. Halkımızı rahatsız eden dilencilere karşı başlattığımız geniş kapsamlı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da genç, yaşlı, kadın, erkek hiçbir dilenciye itibar etmemesini rica ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durumda vatandaşlarımız, 153 BEYAZ MASA üzerinden dilencilere yönelik ihbarda bulunabilirler" dedi. - DÜZCE