Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Merkez Pazaryeri'ni ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün çalışmalarını yakından takip ettiği Merkez Pazaryeri'nde ilk tezgahlar hafta başında açılmıştı. Pazaryerine taşınma işlemi devam ederken alanı ziyaret eden Başkan "Eksikler tamamlanacak, iki hafta içinde pazarcı esnafımız yeni yerlerine taşınacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Aziziye Mahallesi'nde inşası tamamlanan Merkez Pazaryeri'ni ziyaret etti. Hafta başında Destek Hizmetleri Müdürlüğü imkanları ile hazırlanan tezgahların açıldığı ve vatandaşların ziyaret ettiği pazaryerinde esnaf odası başkanı ve pazarcılarla buluşan Başkan Özlü, esnafı dinledi, merak edilen konular hakkında açıklama yaptı.

Yeni pazaryeri hakkında konuşan Faruk Özlü, Düzce'nin merkez pazaryerinde ki bazı eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek "Aziziye Mahallesindeki bu pazar Düzce'nin merkez pazaryeridir. İnşaatı tamamladık, şu an taşınma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir kısım esnafımız taşındı, bir kısmı taşınacak. Taşınma işinin de önümüzdeki 2 hafta içinde bitmesini temenni ediyoruz. Pazaryerimizde bazı eksiklikler olabilir bunları da tamamlayacağız. Bunlardan biri dış cephenin kapatılması idi. Bunu da yapacağız, dış cepheyi kapatıyoruz. Bir de sosyal alan oluşturma planımız vardı, onu da yapacağız" dedi.

Eski pazaryeri kalkıyor, yerine tuhafiyeler geliyor

Yıllardır kullanılan ve atıl görüntüsü ile ömrünü doldurduğu belirlenen eski pazaryerinin akıbeti hakkında da bilgiler paylaşan Özlü, "Eski pazaryerinden buraya taşınma işlemi tamamlandığında eski alanı kaldıracağız. Orada tuhafiyeciler için güzel bir pazaryeri inşa edeceğiz. Kalan yeri de ticari alan olarak değerlendireceğiz. Orada yapacağımız iş; altı ticari alan, üst kısımları ofis ya da konut şeklinde bir alan olacak. Daha çok Olimpiyat Kavşağı tarafına yakın yerdeki kısımları değerlendireceğiz" dedi.

"Kumaş pazarı için yeni bir yer belirledik"

Halk arasında kumaş pazarı olarak anılan Sosyete Pazarı'nın durumuna da açıklık getiren Başkan Faruk Özlü, "Vatandaşlardan gelen kumaş pazarına ilişkin soruları da şöyle yanıtlayayım; diğer adı sosyete pazarı olan bu pazar için başka bir yer belirledik. Bu konuda çok yoğun bir talep geldi. Bu talepler üzerine sosyete pazarının başka belirlediğimiz bir alanda daha düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE