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Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

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DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç, PKK'nın yayın organında "Mardin halkı irade gaspına karşı kendi mahkemesini, halk mahkemesini kuracak. Bu kayyumlar gidecek" dedi.

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından Pkk'nın yayın organında konuşan DEM Parti Mardin İl Eş Başkanı Mehdi Tunç, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! 'Bu halk kendi mahkemesini kuracak'

"BU HALK KENDİ MAHKEMESİNİ KURACAK"

Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugün devam eden direnişimiz gerekirse günlerce aylarca haftalarca devam edecek. Bu halk yargılayacak, bu halk burada yarın mahkeme kuracak. Mardin halkı irade gaspına karşı kendi mahkemesini, halk mahkemesini kuracak. Bu kayyumlar gidecek. Bu kayyum gaspını kesinlikle kabul etmiyoruz. Tamamen talandır, yıkımdır. Zaten Kürdistan coğrafyasının her yerinden bunların defolup gitmesi gerekiyor.

Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! 'Bu halk kendi mahkemesini kuracak'

BAKIRHAN'DAN İSYAN ÇAĞRISI

Kayyum kararının ardından ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Mardin'de yaptığı konuşmada isyan çağrısında bulunarak "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN İKİNCİ 'ÖCALAN' ÇAĞRISI

Geçtiğimiz haftalarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula" ifadelerine yer verdi.

Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Boşa kürek çekiyonuz. Neyiniz eksik yidiniz önünüzde yemediniz arkanızda. Elektrikde bedava.

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıWhite Turk:

Buda kayyumların ne kadar isabetli okduğunun kanıtı. Bunlar belediye başkanlığını kazanınca bağımsız olduk sanıyorlar herhalde.

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıBurhan Kement:

Sizin hakkınızdan erdoğan geliyor

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıSadık:

Alın size Dem partisinin gerçek yüzü ,Kendilerini çok net ifade ediyorlar ,Chp bunların kuyruğu oldu ,tereddütsüz destek veriyor.

Yorum Beğen141
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Haber YorumlarıAhmet null:

Gerçek amaçları o zaten ama devlet aklınızı alır aklınızı halkla uğraşmayın kandil kuklaları

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Haber Yorumlarıkartal pençesi:

devlet sert önlemler almalı bu terör sevicileri vatandaşlıktan atma dahil bütün imkanlardan muaf tutulmalı yoksa sapkın istekleri bitmez

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıTolga Babacan:

Ahhh bunak Bahceli ahhh. Aldinmi cevabi Bunlarara bu kadar yüz verirsen olacagi bu isde.. Insallah yakinda bekledigimiz TÜRK YIGIDI gelirde bu zorbalik bölücülük biter

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Haber YorumlarıDursun Esen:

bu hangi ülkenin köpeği ki böyle konuşur yediğin ekmeyin hakkını ver

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Haber YorumlarıYusuf Türk:

Kürdistan coğrafyası derken ???? Size müstehak olmuş . Halen nefes aldığınız doyduğunuz coğrafyaya ihanettesiniz

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMustafa Kesap:

Birileri bir yerleri kaşıyor, lakin; bu bir çıbana denk gelirse, Allah vermesin, o çıban bütün vücuda zarar verir. Dikkatli olmalıyız... Yaranın üzerine tuz dökmek gibi bir şey bu...

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