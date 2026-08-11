DP'li Altıntaş'tan dayanışma yasasına sert eleştiri

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin eleştirilerde bulundu.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oyla kabul edildiğini belirtti.

Demokrat Parti olarak bu Kanun'un Meclis'te aldığı yüksek oy sayısına rağmen millet vicdanında karşılık bulduğuna inanmadıklarını söyleyen Altıntaş, düzenlemeye bu nedenle "ret" oyu verdiğini bildirdi.

"Bu Kanun'un vatanın bölünmez bütünlüğünü test ettiğini" iddia eden Altıntaş, Yasa'nın, 103 yıllık devlet hayatını yeniden yapılandırmak için birtakım şartları milletin önüne koyduğunu ve bir Anayasa değişikliğinin altyapısını oluşturduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA