Donald Trump Jr., Grönland'ı ziyaret edecek

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. babasının satın almayı daha önce dile getirdiği Grönland'ı ziyaret edecek.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine" yönelik açıklaması tepki toplamış, Danimarka yönetimi de Grönland için savunma harcamalarında büyük bir artış yaptıklarını açıklamıştı.

OĞUL TRUMP'TAN GRÖNLAND'A ZİYARET

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. babasının satın almayı daha önce dile getirdiği Grönland'ı ziyaret edecek. ABD medyasında yer alan haberde, Trump Jr'ın bir günlük Grönland ziyaretinden görüntü çekeceği aktarıldı.

"GRÖNLAND'I KORUYACAĞIZ"

Trump da oğlunun Grönland ziyaretini Truth Social hesabından paylaştı. Oğlu ve "çeşitli temsilcilerin" Grönland'a giderek en muhteşem bölgeleri ve manzaraları ziyaret edeceklerini belirten Trump, "Grönland halkının 'Yeniden Harika Yap' dediğini duyuyorum. Oğlum Trump Jr. ve çeşitli temsilciler, en muhteşem bölgelerden ve turistik yerlerden bazılarını ziyaret etmek üzere oraya seyahat edecekler. Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ulusumuzun bir parçası olursa ve olduğunda insanlar bundan muazzam fayda sağlayacak. Grönland'ı koruyacağız ve çok kötü niyetli bir dış dünyaya karşı el üstünde tutacağız" ifadelerini kullandı.

ABD İÇİN STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya çapında ulusal güvenlik ve özgürlük için ABD'nin Grönland'ın sahipliği ve kontrolü mutlak gereklilik" ifadelerini kullanmıştı. Danimarka'ya bağlı Grönland, ABD'ye ait büyük bir uzay tesisine ev sahipliği yaparken ABD için de stratejik bir öneme sahip ve aynı zamanda önemli mineral kaynaklarının da merkezi.

GRÖNLAND ZİYARETİ DOĞRULADI

Grönland Dışişleri Bakanlığı da Donald Trump Jr.'ın ziyaretini doğruladı. Bakanlık açıklamasında, "Donald Trump Jr.'ın Grönland'a yapmayı planladığı ziyareti biliyoruz. Resmi bir ziyaret olmadığı için Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın bu ziyaretle ilgili başka bir yorumu bulunmuyor" denildi.