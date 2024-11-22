Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Öğretmenlerimiz Şahsiyetimizin İnşasında Temel Rol Oynuyor

Başkan Erbaş: "Şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin gelişmesinde aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde hutbe irat etti

İSTANBUL - Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde hutbe irat eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin gelişmesinde, kimliğimizin şekillenmesinde aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Allah Resülü (sas), 'Ben ancak bir muallim olarak gönderildim.' buyurarak, öğretmenlerin nebevi bir mirasa sahip olduklarını haber vermektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan Camii'nde 'İlim İzzete, Şiddet Zillete Götürür' konulu Cuma hutbesi irat etti.

Erbaş," İslam, eğitim ve öğretimin temeline; iyiliği, adaleti, merhameti, sevgi ve saygıyı koymuştur. İslam'a göre okumanın ve yazmanın amacı, insanlığa faydalı olmak, toplumların kalkınması için gayret göstermektir. Şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin gelişmesinde, kimliğimizin şekillenmesinde aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Allah Resülü (sas), 'Ben ancak bir muallim olarak gönderildim.' buyurarak, öğretmenlerin nebevi bir mirasa sahip olduklarını haber vermektedir. Öğretmenler, insanların ruh ve ahlaki gelişmelerine katkı sağlayan, milletlerin geleceklerine yön veren müstesna şahsiyetlerdir. Fertler ve toplumlar, öğretmenlerin eseridir. Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de, Rabbimizin emaneti olan çocuklarımızın imanla, ibadetle, güzel ahlakla, saygı ve nezaketle buluşması öğretmenlerimiz eliyle gerçekleşecektir. Gençlerimizin; kendine, ailesine ve milletine faydalı bir nesil olarak yetişmeleri, öğretmenlerimiz marifetiyle mümkün olacaktır" dedi.

Erbaş, "Branşı ne olursa olsun her öğretmen, öğrencilerinin milli ve manevi değerlerimizle, ahlaki ilkelerimizle donanması; Rabbini bilen, Peygamberini tanıyan, ahiret bilincine sahip, devletini ve milletini seven insanlar olarak yetişmesi için gayret etmelidir. Öğrencisine evladı gibi şefkatle muamele eden öğretmenlerin, öğretmenine anne babası gibi saygı gösteren öğrencilerin bulunduğu bir okul; mutlu bir ailenin, huzurlu bir toplumun ve neticede sevgi medeniyetinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Yüce Rabbimiz, 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir topluluk bulunsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.' buyurmaktadır. İşte tüm öğretmenlerimiz bu müjdeye nail olma imkanına sahip mübarek bir mesleğin mensuplarıdır" şeklinde konuştu.

"İslam ile şiddet asla bir arada zikredilemez"

İslam'ın emrettiği ilim, irfan ve hikmetten mahrum kalınması sebebiyle toplumdaki şiddet olaylarının arttığını ifade eden Başkan Erbaş, "Kur'an ve sünnetin rahmet yüklü mesajlarından uzaklaşıldığından dolayı yeryüzünde zulüm ve haksızlıklar günden güne artıyor. İslam'ın emrettiği ilim, irfan ve hikmetten mahrum kalındığı için sevgi ve saygı azalmaya, şiddet ve nefret çoğalmaya başladı. Gün geçmiyor ki, kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik yüreklerimizi sızlatan bir şiddet haberi duymayalım. Oysaki yüce dinimiz İslam'a göre şiddet; zulümdür, Allah'ın haram kıldığı büyük bir günah, vebali ağır bir kul hakkı ihlalidir. Hiçbir mazeret, şiddeti meşru hale getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. Rahmet ve barış dini İslam ile şiddet asla bir arada zikredilemez" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gün ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturma günüdür. Zaman ailemizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan ve batıl ideolojilerden koruma zamanıdır. Vakit her türlü teknolojiyi ve çağın imkanlarını kullanarak ülkemizi ve milletimizi güçlü kılma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ali Erbaş yaptığı duasında, "Ya Rabbi, Müslümanların birliğini, beraberliğini temin ederek güçlerini birleştirerek dünyanın mazlum coğrafyalarında, özellikle Filistin'de, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım ederek zalim işgalcilerin zulümlerinden, işgallerinden kurtulmalarına vesile eyle. ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, bize dünyada ve ahirette de iyilikler ihsan eyle" ifadelerini kullandı.