Dışişleri Bakanlığı : "Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki sahibi olmadığı alanları paylaştığı haritalara ilişkin, "Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki sahibi olmadığı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği belirtilerek, "Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

"Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi'ni hatırlatırız"

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini dile getirerek, "Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir. Bu anlayışla, Türkiye'nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız" değerlendirmesi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
