Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 'Ortadoğu'da Durum, Filistin' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine katıldı. Fidan, "Yapılması gereken şey çok açık: İsrail savaş makinesini durdurun, cezasızlığa son verin. Şimdi acilen sürekli bir ateşkes sağlayın. Şimdi engelsiz insani yardım sağlayın. ve şimdi, iki devletli çözüme yönelik yenilenmiş bir taahhüt gerçekleştirelim" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 'Ortadoğu'da Durum, Filistin' konulu oturumuna katıldı. Programda konuşma yapan Fidan, İsrail'in Filistin halkına karşı savaşının hız kesmeden devam ettiğine değinerek, "Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla insan tarifsiz acılara katlanıyor. Kitlesel yerinden edilme ve yaygın yıkım devam ediyor. İnsani yardımın kasıtlı olarak engellenmesi ise artık günlük olarak karşılaştığımız bir olay. Siviller, yardım dağıtım noktalarında gıda ve suya erişmeye çalışırken, ayrım gözetilmeksizin öldürülmekte. Açlık, bir savaş silahı olarak kullanılmakta. Uluslararası insani hukukun İsrail tarafından ihlal edilmeyen tek bir ilkesi bile yok. Lafı dolandırmaya gerek yok. Gerçeklerle olduğu gibi yüzleşmek gerekiyor" dedi.

'80 YIL SONRA, DÜNYA BİR KEZ DAHA TOPLAMA KAMPLARINA TANIKLIK EDİYOR'

Fidan, 80 yıl sonra dünyanın bir kez daha toplama kamplarına tanıklık ettiğinden bahsederek, "Bütün bir nüfusa karşı bir imha kampanyası devam ediyor. İster aileniz için su getirmeye çalışan bir çocuk olun ister çocuklarınız için yiyecek arayan bir anne olun; durum fark etmiyor. İsrail savaş makinesinin hedefi haline geliyorsunuz. Bu, nefretle beslenen bir makine ve cezasızlıkla beslenen bir makine. ve bu, bazılarımızın kuşkusuz desteğiyle beslenen bir makine. Bu, sadece bazılarımızın, aşırı acılar karşısında bile görmezden gelmeyi tercih etmesiyle mümkün olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'TEMEL İNSANİ İLKELER MUTLAKA UYGULANMALI VE KORUNMALIDIR'

Dört ayı aşkın bir süredir Gazze'de insani yardıma güvenli erişim sağlanamadığından bahseden Fidan, "Yardım ulaştırmanın tek etkili yolu olan Birleşmiş Milletler ve alternatif modeller, yardım dağıtımının tarafsızlığı ve saygınlığı tehlikeye atılmakta. Yardımlar, uluslararası insani hukuku tam olarak uygulayarak ve Birleşmiş Milletler'le koordinasyon halinde, mevcut tüm geçitler aracılığıyla hızlı, yeterli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmalıdır. Temel insani ilkeler olan insanlık, tarafsızlık, yansızlık ve bağımsızlık mutlaka uygulanmalı ve korunmalıdır" dedi.

'İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR'

Bakan Fidan, temel insani ilkelerin uygulanması ve korunması için en başından itibaren uluslararası topluluğu savaşın yayılmasını önlemek üzere acilen harekete geçmeye çağırdığını belirterek, "İsrail, saldırganlık stratejisini sadece Filistin'de değil; Lübnan, Suriye ve İran'da da uygulamaya çalışıyor. Burada çok açık bir model var. Eğer kontrol edilmezse bu örüntü daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riski taşıyor. Suriye'de de yaşanan tam olarak budur. İsrail saldırganlığı, Suriye halkının büyük bedeller ödeyerek ulaştığı kırılgan barışı tehdit ediyor. Bu saldırılar, bölgedeki etnik fay hatlarını derinleştiriyor. Şu aşamada artık hepimiz için net olmalı: İsrail barış istemiyor, İsrail istikrar istemiyor. İsrail'in daha fazla kan dökmenin peşinde olduğunu biliyoruz. Hep birlikte Suriye'nin bu şiddet sarmalına düşmesini engellemeliyiz. Riskler çok yüksek. Ortaya çıkan istikrarsızlık, tüm bölgeyi ve ötesini etkileyebilir" diye konuştu.

Bakan Fidan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, Orta Doğu'da kalıcı barış için elzem olmaya devam etmektedir. İşte bu nedenle, Filistin devletinin uluslararası tanınırlığının artması ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Bir gerçek şüpheye yer bırakmayacak kadar açıktır. Güvenlik Konseyi, sadece Gazze halkını hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı, insanlık onurunu da yüzüstü bıraktı. Birleşmiş Milletler'in üzerine kurulduğu değer ve ilkeleri yüzüstü bıraktı. Gazze'deki kriz, insani bir acil durum olma noktasını çoktan aştı. Bu artık kolektif insanlığımızın temellerini derinden sarsan bir sınavdır. Bu sınavı ya hep birlikte geçeceğiz ya da bütün olarak başarısız olacağız. Yapılması gereken şey çok açık: İsrail savaş makinesini durdurun, cezasızlığa son verin. Şimdi acilen sürekli bir ateşkes sağlayın. Şimdi engelsiz insani yardım sağlayın. ve şimdi, iki devletli çözüme yönelik yenilenmiş bir taahhüt gerçekleştirelim."