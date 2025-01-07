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Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız

Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG kendini feshetmezse gereği yapılacak, gereği askeri harekattır. Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi, bir defa daha söyleyecek, bir daha söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin kendi halkına çok acımasız olduğunu, bunun da Esad rejiminin sonunu hazırladığını söyledi.

"İLK KRİZ ÇIKTIĞINDA HERKES ŞAŞKINDI"

Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmesine ilişkin, " Suriye'nin komşuları açısında tehdit olmaktan çıkması, azınlıkların hayat güvenliğinin sağlanması, toprak bütünlüğü konuları başta olmak üzere maddelerimiz vardı. İlk kriz çıktığında herkes şaşkındı. Biz Türkiye olarak herkesin kabul edeceğiz bir söylemi ortaya koyduk. Herkes kabul etti. Şara'ya da bunları anlattık." dedi.

"ŞARA SORUMLULUĞUNUN FARKINDA"

Şara'nın ise, "Ben de bu fikirdeyim, itirazım yok" dediğini belirten Fidan, "Bizim iki hususumuz vardı. Suriyeli kardeşlerimizin durumları, terör örgütü PKK'nın varlığının sona erdirilmesi. Bu konuları ele aldık. Şara hem sorumluluğunun farkında hem de bölgenin kendisinden beklentilerinin farkında. Rasyonel ve oturaklı bir lider. Umudum var." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

Suriye halkının kendinden olan bir hükümeti sahiplendiğin, hükümetin hem halka hizmet edeceğini hem de uluslararası muhataplığı olan bir hükümet olduğunu belirten Fidan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Türkiye olarak imkanların seferber edilmesiyle ilgili. Yaraların sarılması önemli. Halep'in yerle bir edilmiş durumda, yeniden imar edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

YPG NE OLACAK?

"Biz devlet olarak yıllardır bu konuya yönelik çeşitli çalışmalarımız var. Şimdi farklı senaryolarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Suriye'deki yeni yönetimin bu sorunu sahiplenmesi ve gerekli adımları atması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor, bu konuda bir takım adımların atılması gerekiyor. Buna biraz zaman vermek lazım bir müddet. Kabul etmezse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldiler, Şam'daki yönetim savaştan korkan bir yönetim değil.

"BU ŞARTLARI KİMSEDEN SAKLAMADAN ORTAYA KOYUYORUZ"

Biz ultimatomları veya şartları söylerken eğer askeri hareket olmasını istemiyorsanız bizim tarafımızdan ya da Suriye'deki yeni yönetim tarafından bunun şartları bellidir. Bu şartları kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz. Uluslararası başka ülkelerden gelen teröristlerin ülkeyi, Suriye'yi terk etmesi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Daha sonraki kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş. Buna mukabil, PKK'lı olmayan aziz Suriyeli Kürtlerin canlarına halel gelmeden normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor.

"GEREĞİ YAPILACAK, ASKERİ HAREKAT"

Gereği yapılacak, gereği askeri harekattır. Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi, bir defa daha söyleyecek, bir daha söyleyecek. Çünkü kategorik düşmanlık yok burada. Başkasının toprağını işgal etmişsin, petrole çökmüşsün, 80 tane milletle aynı yatağa giriyorsun orada. Bu maskaralığa artık bir son verilmesi gerekiyor. Benim için tehditsin, Suriye için tehditsin, Irak için tehditsin. En önemlisi Kürtler için tehditsin."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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