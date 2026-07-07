Bakan Fidan, güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi marjında bugün düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi marjında bugün düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak etti. Toplantıda Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı