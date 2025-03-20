Dışişleri Bakanı Fidan'dan Şam ziyareti sonrası dikkat çeken YPG mesajı: Bir hususun altını çizdik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; ziyarette en önemli konunun terör örgütü YPG olduğunu ve Suriye yönetimine sundukları şartları açıkladı.

Bakan Fidan bazı basın mensuplarıyla dün akşam iftar programında bir araya geldi. Şam ziyareti ve Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG varlığı hakkında konuşan Fidan, ziyaret sırasında öne çıkan en önemli başlığın "YPG" meselesi olduğunu belirtti.

"ENDİŞE KONUSU OLABİLECEK HUSUSLARIN ALTINI ÇİZDİK"

Fidan, Türkiye'nin önceliği olan tüm konuların ve endişelerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Yeni yönetimin SDG'yle yaptığı anlaşma bağlamında, örgütün niyetleri, kabiliyetleri, enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bizim bakış açımızı net şekilde aktardık. Terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK'ya dair bilgilerimiz çerçevesinde endişe konusu olabilecek hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin de bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını gördük." diye konuştu.

"Mevcut yapısı itibarıyla YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Onu tartışmak bile gereksiz." şeklinde konuşan Fidan, örgütün anlaşma çerçevesinde nasıl adım atacağı ve takvimin nasıl olacağı gibi konuların Şam'da ele alındığını hatırlattı.

SURİYE YÖNETİMİNE YPG ŞARTI

Fidan, "Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husus olduğunun altını çizdik. Bunun sağlanması için tabii ki bazı hususlar ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi emir komuta meselesi. Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart." ifadelerini kullanarak, silah, füze üretimi, hava savunma sistemleri gibi kritik yeteneklere sahip olmalarının ise asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bir diğer konunun da YPG'ye dışarıdan katılanlar olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti: "Bunlara asla yer yok. Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler, bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet, emir komutayı alabilecek yeterlilik sahibi olmalı."

"SURİYE'DE KÜRTLER EŞİT MUAMELE GÖRMELİ"

Fidan, ilerleyen süreçte tüm gelişmelerin yakından takip edileceğini, süreç içerisinde ihtiyatlı olmak ve kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek, sürecin çok yakından takip edileceğini yineledi.

Suriye'de yaşayan Kürtlere, Esed döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerektiğinin, herkese eşit vatandaş muamelesi yapılmasının elzem olduğunun altını çizen Fidan, Suriye yönetiminin de bu konuda oldukça hassas olduğunu aktardı.

"SİLAHLI ÖRGÜTLER YAŞAM ALANI BULAMAZ"

Bakan Fidan, üzerinde çalıştıkları diğer konunun da "yerinden edilen Suriyelilerin yurduna dönmeleri meselesi" olduğunu söyleyerek, "güven tesis edilen bir ortamda, silahlı örgütlerin yaşam alanı bulamayacağına" işaret etti.

Türkiye'nin, Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü her platformda dile getirdiğine değinen Fidan, "İçerideki silahlı grupların kendilerini feshedip merkezi hükümete bağlanmaları, ülkedeki birlik ve beraberlik havasını olumlu etkileyecektir. Aynı şekilde, YPG ile merkezi hükümetin vardığı mutabakat neticesinde, YPG'nin bütün varlığını ve otoritesini merkezi hükümete devretmesi yönünde atılacak adımlar somutlaştıkça, Suriye içerisindeki birlik ve bütünlüğün sağlanacağını düşünüyorum." dedi. gazetecilerin Şam ziyaretine ilişkin sorularına verdiği yanıtta "Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husus olduğunun altını çizdik" ifadelerini kullandı.