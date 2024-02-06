Dışişleri Bakanı Fidan: "Bingazi'deki başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'da mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Bingazi'deki (Libya) başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık. Onu yakın zamanda açacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da mevkidaşı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sözlerine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyen Fidan, geride kalan yakınlarına da sabırlar dilerken, "Devletimizin, milletimizin, hükümetimizin onların yanında olacağını her daim bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum" dedi. Malta'ya da teşekkür eden Fidan, "Maltalı dostlarımıza depremin ilk saatlerinden itibaren yanımızda olmak için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Depremde yardıma koşan ilk ülkelerden kendileri kurtarma ekipleri geldi. Daha sonra yardım malzemeleri geldi. Bunun için de ayrıca ülkem adına, şahsım adına kendilerine tekrar tekrar bu konuda teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

" Malta'yla fevkalade iyi seviyede seyretmekte"

Türkiye ve Malta'nın komşuluk ilişkileri fevkalade olan iki ülke olduğunu söyleyen Fidan, "Aramızdaki ilişkiler her seviyede en iyi şekilde ilerlemekte. Özellikle ticaret alanındaki ilişkimiz günden güne daha da büyük bir hız kazanmakta. Türk iş adamlarımız, şirketlerimiz, inşaat, altyapı, gemicilik, bankacılık, liman işletmeciliği, havacılık dahil birçok sektörde faaliyet göstermekte. Bizler hükümet olarak şirketlerimizin buradaki faaliyetlerini ve yatırımlarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maltalı dostlarının da göstermiş olduğu ev sahipliğinden ötürü de teşekkür eden Fidan, "Her iki tarafında yararına olan burada çok güzel bir iş birlikteliği var. Aynı zamanda eğitim, turizm gibi birçok alanda da ikili ilişkilerimiz Malta'yla fevkalade iyi seviyede seyretmekte. Bölgesel konularda, birçok konuda aynı şekilde düşünüyoruz. Uluslararası platformlarda aynı şekilde davranıyoruz. Başlıca beraber ilgi duyduğumuz, çalıştığımız konular var" diye konuştu.

Malta'nın hali hazırda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olduğunu aktaran Fidan, "Aynı zamanda AGİT dönem başkanlığını da yürütmekteler. Bu iki önemli rol muvacehesinde bölgesel sorunlara yönelik geliştirdikleri inisiyatifleri de biz ayrıca tebrik ediyor ve destekliyoruz" dedi.

"Gazze ve Ukrayna konusunda hemfikiriz"

Gazze ile ilgili düşüncelerinin de aynı olduğunu vurgulayan Fidan, "Oradaki katliamın bir an önce durmasını, insani yardımların sağlanmasını ve iki devletli çözüm temelinde bölgeye kalıcı bir barış gelmesini, böylece hem İsrail'in hem Filistin'in kalıcı güvenliğinin ve barışının tesis edilerek artık bu problemin bölgeye daha fazla bir risk oluşturmasını engellemek, yıkıcı etkilerin önüne geçmek için bu çözüme kavuşmak gerektiği konusunda hemfikiriz" şeklinde konuştu.

Ukrayna konusunda da görüş alışverişlerinin olduğunu kaydeden Fidan, "Bu konuda özellikle savaşın oluşturduğu riskleri ve kayıpları gündeme getirdik. Tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz ama savaşın da yıkıcı etkilerinin bir an önce bir şekilde durması gerekiyor. Savaşın en büyük şu anda bize zararı olarak, uygulaması duran tahıl anlaşmasının tekrar hayata geçmesi gerekiyor. Bir şekilde hem Ukrayna tahılının hem Rus tahılının dünya marketlerine sağlıklı bir şekilde gelmesi, ulaşması gerekiyor. Yani bunun için de çalışma konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

"Libya'da doğu batı bölünmesinin sona ermesini arzu ediyoruz"

Bakan Fidan, Libya konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Libya'da biliyorsunuz Türkiye olarak pozisyonumuz, özellikle biz birlik hükümetinin meşruiyetini ve faaliyetlerini destekliyoruz. Ama doğu batı bölünmesinin daha fazla devam etmeden belli bir süreç içerisinde sona ermesini de arzu ediyoruz. Bu amaçla bütün süreçleri destekliyoruz" diye konuştu.

Birinci önceliklerinin Libya'da herhangi bir savaşın tekrar çıkmaması, şiddete başvurulmaması, tarafların, diyalog yoluyla sorunlarını çözme yolundan asla vazgeçmemesi olduğunu ifade eden Fidan, "Bu çerçevede yaptığımız görüşmelerde tekrar istişarelerimize devam etme kararı aldık. Kendileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak belki Nisan ayında, tekrar bir Orta Doğu ile ilgili toplantı planlama durumları var. Ona da belki Türkiye olarak biz tabii ki memnuniyetle katılırız" dedi.

"Putin, Türkiye'yi ziyaret edecek"

Türkiye ve Rusya arasında birçok alanda işbirliği olduğunu kaydeden Fidan, "Başta enerji olmak üzere diğer taraftan sorunlu alanlara ilişkin görüşmelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Başta Suriye, Kafkaslar, Orta Doğu olmak üzere buralardaki pozisyonlarımızı sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. Gerek sorunlara çözüm bulmak için gerek daha ciddi çatışmaların yayılmasını önlemek için. Bu açıdan bakıldığında Rusya'yla olan düzenli diyaloğumuzun devam etmesine büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Gerek bakanlar düzeyinde, gerek cumhurbaşkanları düzeyinde devam eden bir diyalog sürecinin olduğunu vurgulayan Fidan, "Bunun bir yansıması olarak Putin Türkiye'yi ziyaret edecek. Tabii ki bu ziyaret esnasında hem ikili ilişkiler hem bölgesel konular Ukrayna da dahil olmak üzere konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında da açıklama yapan Fidan, "Yani iki eksende şu anda konu gündeme alınıyor. Birincisi Türkiye'nin üyelikle ilgili tartışmaları, ikincisi üyelik dışı yürütülen işbirliği alanları neler olabilir? Üyelikle ilgili konu daha önce de ifade ettim. Yani bu bizimle ilgili bir konu değil. Avrupa Birliği'nin şu anda karar vermesi gereken bir konu. 2023 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanımız meşru yetkiyi aldıktan sonra iradesini halk adına ortaya koydu. Biz Avrupa Birliği konusundaki hedeflerimize bağlıyız" diye konuştu.

"(AB'nin) Şimdiki siyaset dili kuşatıcı ve yakınlaşıcı olmaktan ziyade uzaklaştırıcı bir dil"

Türkiye'nin pozisyonunun net olduğunu vurgulayan Fidan, "Ama Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi içerisine almak istiyor mu? İstemiyor mu? Böyle bir siyasi denklemi kurabilir mi? O kendilerinin karar vereceği bir husus. Avrupa siyasetine baktığımız zaman partilerin geliştirdikleri argümanlara, siyaset kavramlarına baktığımız zaman, gittikçe başka medeniyetlerle ve kültürlerle bütünleşme hedefinden uzaklaştığını görüyorum. Belki ileride bundan vazgeçerler ama şimdiki siyaset dili kuşatıcı ve yakınlaşıcı olmaktan ziyade uzaklaştırıcı bir dil" dedi.

Bu meselenin kendi iç meseleleri olduğunu söyleyen Fidan, "Ama Türkiye olarak biz Avrupa Birliği kurumlarıyla olan ilişkimizi devam ettirmek istiyoruz. Özellikle, gümrük birliğiyle ilgili güncelleme çalışmalarının yapılması, vize kolaylığı ve serbestliği ile ilgili çalışmaların tamamlanması yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"AB ülkeleriyle çok yoğun ilişkilerimiz devam ediyor"

Avrupa Birliği kurumları dışında Avrupa Birliği ülkeleriyle de halihazırda devam eden ikili ilişkilerinin olduğunu belirten Fidan, "Onları daha da ilerletme peşindeyiz. Biliyorsunuz Almanya en büyük ticari ortağımız. Onun dışında Fransa, İtalya, İspanya gibi başlıca AB ülkeleriyle çok yoğun ilişkilerimiz, başta ticari ilişkiler olmak üzere devam ediyor. Yani bu ilişkileri ilerletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ülkesi Malta ile de çok iyi ilişkilerin olduğunu aktardı.

"Bölgesel dostlarımızla Libya meselesinde yapıcı rol oynama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Yarın Malta'dan Libya'ya gideceğini açıklayan Fidan, "Libya'ya gittiğimde de Trablus'ta milli birlik hükümeti başbakanıyla ve yüksek devlet konseyi heyeti ile devlet başkanlığıyla bir araya gelişlerimiz olacak. Bu toplantılarımız esnasında da zaten Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu yapıcı politikayı tekrar ifade edeceğim. Desteğimizi ileteceğiz" diye konuştu.

Oradaki önceliklerinin herhangi bir çatışmanın tekrar doğu ve batı arasında veya güneyin de dahil olduğu bir şekilde başlamaması olduğunu belirten Fidan, "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki şu andaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini de görmek istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde, barışçıl bir yönle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Özellikle doğu tarafıyla Türkiye'nin ilişkilerinin giderek ilerlediğini aktaran Fidan, "Bu noktada oradaki aktörlerle de çalışmalarımız devam ediyor. Bingazi'deki başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık. Onu yakın zamanda açacağız. Şirketlerimiz tekrar çalışmaya başladı. Diğer taraftan gerek Mısır'la gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile de ve diğer bölgesel dostlarımızla da Libya meselesinde yapıcı rol oynama konusundaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - VALLETTA