Devletin zirvesi Ata'nın huzurunda! Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne çarpıcı sözler

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"100 YIL SONRA DA BOŞ DURMUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun."

BEŞTEPE'DE 30 AĞUSTOS TÖRENLERİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.