TDD Başkanı Kanak, Türkiye'de Suriye konusunda bir konunun yanlış bilindiğini söyledi

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriye'de yaşanan gelişmelerin perde arkasını yorumlayan Kanak, Türkiye'nin en başından beri Suriye'de demokratik bir değişime destek verdiğinin altını çizdi.

"Devletimiz Suriye konusunda başından beri dirayetli adımlar attı." diyen Halit Kanak, konuşmasına şöyle devam etti: Bir Arap Baharı süreciyle bir rejim değişikliği Suriye'ye sıçradığında Türkiye yine rejime yardım elini uzatmıştı. "Yine siz seçilin biz destek olalım" demişti fakat oradaki fikir ayrılıkları bize mesafeli yaklaştılar. "Biz bu işlere girmeyeceğiz, gerekirse güç kullanacağız" dediler. İşte o güç kullanmaya başladıkları andan itibaren karşılarında sert bir muhalefetle karşılaştılar hem orada sivil insanlar çok büyük zarar gördü.

"Suriye'de 600 bin sivil hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'deki rejimin şiddetinden kaçmak isteyenlere kapılarını açtı. Türkiye İdlib'te sıkışan 4 milyon Suriyeli vatandaşın korumasını üstlendi. Küçük bir kasaba olan idlib'e 4 milyon insan sıkışmaya çalıştı. Türkiye, İdlib'de askeri tedbirler aldı."

"Orada bize yapılan saldırılara rağmen Türkiye geri adım atmadı, dik durdu. Türkiye tabii ki burada bir rol üstlenmiş oluyor. Burada 4 milyon köşe sıkışmış soydaşımızın, dindaşımızın korumasını üstlendi. Bütün dünya da bunu izliyordu. Türkiye Özgür Suriye Ordusu adı altında bir araya gelen muhalifleri destekledi. Böylece oradaki insanların hayatını kolaylaştırdı."

"Bizim vatandaşlarımızın genelde bildiği bir konu şu: Suriye 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Halep'e girmesiyle oralar Türkleşti. Aslında değil. Biz orada 1000 yıldır varız. Hatta daha eski dönemlerde varız."