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Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa etti

Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa etti
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, partinin 2024 Yerel Seçimleri'nden sonra "kabul edilemez bir atalet sürecine" girdiğini dile getirdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa kararını 2 Aralık tarihinde Genel Başkan Ali Babacan'a sunduğunu ve 26 Aralık'ta da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na ilettiğini söyledi. Yeneroğlu, paylaşımında partisinin hedeflediği siyasal iletişimi sağlayamadığını ve bu durumun kuruluştaki iddialarından uzaklaşmasına neden olduğunu dile getirdi.

"DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ İDEALİNDEN VAZGEÇMEM"

DEVA Partisi'nin kurucu programında yer alan özgürlükçü demokrasi ve hukukun üstünlüğü hedeflerine vurgu yapan Yeneroğlu, ancak partinin toplumla etkili bir iletişim kuramaması, kurumsallaşamaması ve hedeflenen siyasal söylemi üretememesi gibi sorunların, bu ideallerden uzaklaşılmasına yol açtığını söyledi.

"PARTİ KABUL EDİLEMEZ BİR ATALET SÜRECİNE GİRDİ"

2023 Genel Seçimleri ve 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarına değinen Yeneroğlu, DEVA Partisi'nin özellikle 2024 Mart'ta aldığı yüzde 0,41 oy oranının ardından, "kabul edilemez bir atalet sürecine" girdiğini ifade etti. Bu sürecin partide derinleşen sorunlara yol açtığını belirtti.

"HAKLARIMI HELAL EDİYORUM"

Çalışma arkadaşlarından ve tüm parti üyelerinden ve helallik isteyen Yeneroğlu, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve refah mücadelesine katkı sunmaya istifasına rağmen devam edeceğini aktardı.

DEVA Partisi'nden İstifa Eden Yeneroğlu: Parti, Kabule Edilemez Bir Atalet Sürecine Girdi

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZübükzade:

Akepeye geri dönecek

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

sende aklanmazsin inşaallah

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