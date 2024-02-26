DEVA Partisi'nden İmamoğlu'na destek için Cihan Aslan Özkan istifa etti

DEVA Partisi'nin teşkilat üyeleri ve il başkan yardımcısı Cihan Aslan Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alarak DEVA Partisi'nden istifasını duyurdu. Eski DEVA Partisi il başkan yardımcısı Cihan Aslan Özkan, istifaların gerekçesi olarak DEVA Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'nu desteklememesinin Cumhur İttifakı'na fayda sağlayacağı düşüncesini gösterdi. Cihan Aslan Özkan, açıklamalarında "Bu politik tavır, muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmek için ellerinden geleni yaptığını ve bu tavrın anlaşılmaz ve doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anki iktidarın karşısında durabilecek en güçlü aday Ekrem İmamoğlu'dur." ifadelerini kullanarak parti içindeki ayrılığın sebebini dile getirdi.

"CHP'Yİ DEĞİL, İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYORUM"

"DEVA Partisi'nde 3 yıldır aralıksız çeşitli alanlarda görevler aldım ve memleketin gelişmesi adına görevimin tüm sorumluluklarını yerine getirdim. Partide görev aldığım süre içinde özellikle genel merkezce iç siyaset üretilmemesi, yeni medyanın gücünün yok sayılması, halkın topluluk bilincinin yok sayılması, sahada yapılan işlerin yetersiz kalması, teşkilat yapısındaki olumsuz ve yanlış kararlar başlıca mücadele edip sorguladığım konular idi. Eski Deva partisi İl Başkanımız Dr.Erhan Erol ile birlikte yaklaşık 10 tane il başkan yardımcımız istifa etti." dedi Özkan. CHP içerisinde şu an bir siyasi oluşum sürecinde değilim, tamamen kişi bazlı İmamoğlu'na desteklemek için istifa ettim dedi. Ekrem Bey'i destekleyeceğini dile getirdi ve bu süreçte de İmamoğlu'nu yakından gözlemleme ve analiz etme şansım oldu dedi. Özkan, şu sözlerle devam etti: "Türkiye'de iktidarın karşısında durabilecek en güçlü aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyorum ve bu şekilde görmemin sebebi ise genel seçimlerde Ekrem Bey'in bütün mitinglerinde oradaydık hem bir vatandaş hem de bir partili olarak halkla kucaklaşması, halkı; halkın bir çocuğu gibi anlaması ve insanların da onu büyük bir sevgi ve saygıyla kucakladığını gördük."

"İMAMOĞLU'NUN DESTEKLENMEMESİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN PAYDAŞLARINA YARAR"

14-28 Mayıs seçimleri süreçlerinin yanlış politikalarla yönetilmesi önümüzdeki tabloyu ortaya çıkardı. Parti içi kırılmalar o gün başladı ve toplantılarda bu kırılmaların nedenlerine çözümler aransa da genel başkan tarafından yok sayıldı. Bütün bu olumsuzlukların üzerine 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da ve Ankara'da büyük dayanışmayla yürüdüğümüz yolda alnımızın akıyla da çıktık fakat bugün büyükşehir belediye başkanı seçtiğimiz, aynı zamanda 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı mertebesinde desteklediğimiz sayın İmamoğlu'nun bugün desteklenmeyişinde kötü kokular olduğunu düşünüyorum. Bu politik tutum partiye olan güvenimizi zedelemiş ve bizi İmamoğlu'nun yanında yol arkadaşlığı yapmaya itmiştir.

Gelinen süreç itibarıyla bu siyasi tavır; toplumda ve teşkilatta hem anlaşılır hem de doğru bulunmamıştır. Sadece İmamoğlu'nun desteklenmemesinin Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına yaradığını ifade etti.

"Tek kenetlenebileceğimiz aday İmamoğlu'dur." Bir partili olarak görev adamlarının desteklenmesi ana sorumluluğumdur. Ekrem İmamoğlu bu süreçte Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'u yönetmiş ve yalnız kalmıştır. Seçildiği dönem içerisinde çok iyi işler başaran Ekrem Bey başlıca dar gelirli ailelerin konut sorununu çözmüş, öğrencilerin yurt problemlerini ortadan kaldırmış, gazi ve annelerin yanında olmuştur ve daha pek çok projeye imza atmıştır. Tek adayımız Ekrem İmamoğlu olarak görülmelidir." dedi.