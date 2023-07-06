DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerinin yerine getirilmediğini belirtti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerinin hala yerine getirilmediğini belirterek, verilen sözlerin unutulmaması ve en kısa zamanda yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik Türkiye'de bulundukları sürede kayıtsız mobil cihazlarının kullanımı ile özel araçların kalma süresi, yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınması vaatlerinin hala yerine getirilmediğini belirterek, "Verilen sözlerin unutulmaması ve en kısa zamanda yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerle ilgili bugün yazılı açıklama yaptı.

"AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNDE KAYITSIZ MOBİL CİHAZ KULLANIM SÜRESİNİ 180 GÜNE ÇIKARACAĞINI SÖYLEDİ AMA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tatil dönemini anavatanlarında geçirirken maruz kaldıkları önemli bir sıkıntı, yurt dışından getirilen kayıtsız mobil cihazların kullanım süresi. AK Parti, seçim beyannamesinde bu süreyi 120 günden 180 güne çıkartacağını belirtmesine rağmen hala sözünü tutmadı. Vatandaşlarımızın sıkıntıları, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılacak basit bir değişiklikle anında hayata geçirebilir.

"YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE GETİREREK KULLANDIKLARI ÖZEL ARAÇLARA YÖNELİK VAAT YERİNE GETİRİLMEDİ"

AK Parti'nin verdiği sözlerden bir diğeri de geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesiydi. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye'ye getirerek kullandıkları özel araçlara yönelik bu vaat de hala yerine getirilmedi. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde hemen yapılacak bir değişikle bu vaat de anında hayata geçirilebilir.

"İKTİDAR, SEÇİM VAATLERİ ARASINDA YER ALAN YURT DIŞI VATANDAŞLARIMIZIN TAM ZAMANLI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ENGELLERİ ORTADAN KALDIRABİLİR"

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında, yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı yer alıyordu. İktidar, sözünde durarak vatandaşlarımızın tam zamanlı çalışmasına ilişkin engelleri ortadan kaldırabilir. Bu vaat, 3201 sayılı Kanun'da yapılacak bir değişiklikle hayata geçirilebilir ve vatandaşlarımızın bu iktidar tarafından ellerinden alınan hakları iade edilebilir. Verilen sözlerin unutulmaması ve en kısa zamanda yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağız."