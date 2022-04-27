Babacan "Partimiz seçime kendi adı ve logosuyla girecek" dedi, sosyal medya ayağa kalktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan oluşan 6'lı masada işler yolunda gitmiyor.

GÜLTEKİN UYSAL'IN PAYLAŞIMI MASAYI KARIŞTIRDI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, 10 Nisan'da, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" açıklamasıyla başlayan gerginlik ilk firesini verdi. Uysal'ın yaptığı paylaşımla Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı kastettiği iddiaları sonrası bugün çok önemli bir gelişme yaşandı.

BABACAN: SEÇİME KENDİ ADAYIMIZLA GİRME KARARI ALDIK

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla partisinin seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla girme kararı aldığını ifade etti.

SEÇİM KARARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Babacan'ın yaklaşan seçimler öncesi açıkladığı karar özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, Twitter'dan yaptığı paylaşıma onlarca yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları;