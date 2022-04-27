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Babacan "Partimiz seçime kendi adı ve logosuyla girecek" dedi, sosyal medya ayağa kalktı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin önümüzdeki seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla girme kararı aldığını duyurdu. Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA'nın yaklaşan seçimler öncesinde aldığı karara onlarca sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan oluşan 6'lı masada işler yolunda gitmiyor.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, 10 Nisan'da, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" açıklamasıyla başlayan gerginlik ilk firesini verdi. Uysal'ın yaptığı paylaşımla Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı kastettiği iddiaları sonrası bugün çok önemli bir gelişme yaşandı.

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla partisinin seçimlere kendi adı ve kendi logosuyla girme kararı aldığını ifade etti.

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Babacan'ın yaklaşan seçimler öncesi açıkladığı karar özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, Twitter'dan yaptığı paylaşıma onlarca yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları;

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masadan ayrılma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Güncel, Haberler

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