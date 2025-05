Destici: Türkiye her şartta Pakistan'ın yanında yer almalıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pakistan bizim hem kardeş hem dost ülkemizdir. Türkiye her şartta Pakistan'ın yanında yer almalıdır ve alacaktır. Bu konuda gücümüz neye yetiyorsa yapacağız ve Türkiye'nin, gücü neye yetiyorsa, Pakistan'ın yanında tüm gücüyle yer alması için de her türlü gayreti göstereceğimizi buradan ifade ediyorum" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basan Uzman Çavuş Önder Özen kardeşimiz şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, tüm yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Biliyorsunuz, bir hafta boyunca, kamuoyu başka bir cenaze töreniyle meşgul oldu ya da meşgul edildi. Sahte bir nezaket ve üzüntü gösterisi, benim ve arkadaşlarımın tenezzül edeceği bir davranış biçimi asla değildir. Oluşturulmaya çalışılan atmosferi ibretle izledik ve artçılarını da izlemeye devam ediyoruz. Basında, sosyal medyada hepiniz görüyorsunuz. Öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ki; 'bir tek mülk edinilmemiş, ikinci bir kazak alınmamış' sürülen bir hayat mücadelesi ortaya konulurken, kamuoyuna bu enfekte edilirken ama bunlar misliyle tekzip eden yeterli belge ve bilgiler kamuoyunda dolaşıma sokuldu. Bunların gerçek olmadığı çok net bir şekilde gösterildi. Bu ifadeler doğru bile olsa, aziz ve necip Türk milletine 40 yıldır yaşatılan acıları örtmeye yetmez. Açık konuşalım, konuyla bir ilgisi de yok. Bunlar bizim işimiz de değil. Lakin gerçeği, sahteyi, samimiyeti, iki yüzlülüğü, vatanseverliği ve ihaneti birbirinden ayıracak akla ve izana sahibiz. Biz, birkaç gün önce toprağa verdiğimiz aziz şehidimiz Uzman Çavuş Önder Özen'in, babasının fotoğrafına iğne takılmasına 'babamın canı acır' diye itiraz eden 4 yaşındaki evladı Alya'nın, yarın hepimize soracağı, 'çocukluğundan beri kanlı terör örgütü PKK'nın mensubu olduğunu ifade eden, terörist başı Apo'yu babam diye sunan birinin tabutuna neden şanlı, ay yıldızlı, rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağına sardınız' sorusuna hangi cevap verilecektir. Bu ve benzer durumlar yüreğimizi yakmaya, acılarımızı artırmaya devam etmektedir. Onun için diyoruz ki; terörle, teröristle müzakere olmaz mücadele edilerek kökü kazınır" diye konuştu.

Destici, "Dün, uluslararası ajanslarda Hindistan'ın Pakistan'ı 3 noktadan füzelerle vurduğu, Pakistan'ın, Hindistan'ın saldırılarına karşılık vereceğini açıkladığı, Hindistan'dan yapılan açıklamada ise, Pakistan'ın askeri tesisleri değil, terör unsurlarının hedef alındığı ifadelerinin bulunduğu yer aldı. Kardeş ve dost ülkemiz Pakistan'ın, ABD, Çin, Rusya ve ABD arasında yaşanan gerilim ve bölgede yeniden oluşturulmaya çalışılan dengelere kurban edilmeye çalışıldığı görüyoruz. Tarafsız uzmanlar ve uluslararası gözlemciler de aynı yönde ve benzer görüşler açıklamaya devam ediyorlar. Bizim Pakistan konusunda tıpkı Azerbaycan konusunda olduğu gibi özel bir hassasiyetimiz vardır. Pakistan bizim hem kardeş hem dost ülkemizdir. Dolayısıyla Pakistan'ı kim hedef alırsa, Pakistan'a kim kötülük etmeye çalışırsa, Pakistan'la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur ve bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan'ın yanıdır. Pakistan'ı, Hindistan'la yaşadığı siyasi ihtilaflar değil, Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Pakistan'ı kendi çıkarları için yem edecektir. Sadece bu durumu bile, bizim Pakistan'ı kayıtsız şartsız desteklememiz için yeterli bir sebeptir. Pakistan'ın, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere, geçmişte yaşadığımız her problemde, her zorlukta kayıtsız ve şartsız Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında yer almasıdır ki bu durum, Türkiye'nin sadece reelpolitiği değil, aynı zamanda İslamla ve insanlıkla da imtihanıdır. Türkiye her şartta Pakistan'ın yanında yer almalıdır ve alacaktır. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Bu konuda gücümüz neye yetiyorsa yapacağız ve Türkiye'nin, gücü neye yetiyorsa, Pakistan'ın yanında tüm gücüyle yer alması için de her türlü gayreti göstereceğimizi buradan ifade ediyorum" dedi.

Destici, sözlerini şöyle tamamladı; "İçinde bulunduğumuz hafta gündemin en önemli konularından biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e gerçekleştirilen fiili saldırıydı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece CHP Genel Başkanına değil, siyaset kurumuna yapılmış olarak görüyoruz. Sayın Özel'e şahsım ve camiam adına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 2004 yılında, 4 çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden, iki çocuğunu öldürüp iki çocuğunu da yaralayan, bunların dışında da çok sayıda suçun faili bir caninin, 2020 yılında tahliye edilmesi, yıllardır hukuk sistemimizin en büyük zaaf noktası olan, milletimizi suça karşı korumakta yetersiz kalan ve milletimizin adalete güvenini zedeleyen çok önemli bir sayısız problemden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yanlıştan acilen ve ivedilikle dönülmeli, mutlaka bu ve benzer suçlar için tahliyesiz müebbet ve idam cezasının geri getirilmesi gerekmektedir."

Basın toplantısının ardından Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatından Büyük Birlik Partisi'ne bin 200 kişinin katıldığı açıklandı. Bin 200 kişiyi temsilen İl Başkanı Bülent Er, Merkez İlçe Başkanı Olcay Karadağ, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkanı Gökhan Satı, İl Sekreteri Ali Yaşar, Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yakup Apaydın, Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Osman Ateş, Medya Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsa Öztürk, Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selman Taşkın, AR-GE'den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serkan Toprak'a BBP lideri Mustafa Destici tarafından rozetleri takdim edildi.