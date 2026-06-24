BBP lideri Destici: DEM Parti'nin mitinglerine izin verilmemeli, yasak kapsamı genişletilmeli

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti öncülüğünde 27-28 Haziran'da Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van'da 'özgürlük' mitingleri düzenleneceğini belirterek, "NATO Zirvesi gerekçesiyle uygulanan gösteri yasaklarının kapsamı genişletilerek, bu hafta sonu da dahil edilmelidir. Eğer müsaade edilirse karşı mitingler yapılır ve toplumsal huzur bozulur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, İsrail'in Gazze'de 100 binden fazla masumu öldürdüğünü ifade ederek, uluslararası mekanizmaların ve Avrupa Parlamentosu'nun bu duruma sessiz kaldığını söyledi.

'SİZİN HADDİNİZ DEĞİLDİR'

Avrupa Birliği'nin ikiyüzlü bir tutum sergilediğini dile getiren Mustafa Destici, "100 binden fazla masumu öldüren İsrail'e bırak söz söylemeyi, kınamayı, destek açıklayacaksın. Türkiye'ye gelince demokrasi dersi vermeye kalkacaksın. Sizin haddinize değildir Türkiye'ye demokrasi dersi vermek. Biz batı tipi bir demokrasiyi bütünüyle alacak değiliz; evrensel demokrasiyi kendi inancımız, kültürümüz ve değerlerimizle yoğurarak uygularız" dedi. Destici, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu değersiz bulduklarını ve kabul etmediklerini aktararak seçilmiş Cumhurbaşkanı, hükümet ve TBMM'nin sonuna kadar yanında olduklarını belirtti.

'ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANMALIDIR'

Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına yapılacak artışlara ilişkin konuşan Mustafa Destici, emeklilerin Temmuz 2023'ten bu yana ciddi bir hak kaybı yaşadığını belirterek, "Ocak 2023'te çalışan-emekli dengesi 3'te 2'yken bugün 3'te 1'dir. Emeklilerimizin aslında aylık 20 bin TL kaybı vardır. Bütçe dengesi nedeniyle bu bir defa da verilemiyorsa bile en azından 10 bin lirası temmuzda, 10 bin lirası da ocakta verilerek bu mağduriyet giderilmelidir. En düşük emekli maaşı, en az 34-35 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır" diye konuştu. Asgari ücretlilerin de ekonomik olarak korunması gerektiğini belirten Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun temmuz ayında mutlaka toplanması ve çalışanlara en azından enflasyon farkı kadar bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

'TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ'

TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun tümüyle açıklanması gerektiğini belirten Mustafa Destici, "Biz başından beri terörle ve teröristle müzakere edilerek sonuç alınamayacağını ancak mücadele edilerek terörün bitirilebileceğini söyledik. Nitekim bugün Türkiye'de sıfır terör vardır ve bu başarı kahraman ordumuzun, polisimizin, korucularımızın mücadelesiyle kazanılmıştır. Bu zafere kimse gölge düşüremez" diye konuştu.

'BU UTANÇ GÖSTERİLERİNİ İZLETMEYİN'

DEM Parti öncülüğünde 27-28 Haziran'da Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van'da 'özgürlük' mitingleri düzenleneceğini aktaran Destici, "Bu alanlarda Türk bayrağı olmayacak, PKK paçavraları ve asker, polis, öğretmen katillerinin posterleri olacak. Bu aziz Müslüman Türk milletine, şehit ailelerimize ve gazilerimize bu utanç gösterilerini izletmeyin, bunlara müsaade etmeyin. NATO Zirvesi gerekçesiyle uygulanan gösteri yasaklarının kapsamı genişletilerek bu hafta sonu da dahil edilmelidir. Eğer müsaade edilirse karşı mitingler yapılır ve toplumsal huzur bozulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı