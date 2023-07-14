Destici'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek: Tereddütsüz katılıyorum, kadın üniversiteleri ve hastaneleri de açmalıyız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine destek verdi. "Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir" diyen Destici, "Japonya'daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine destek verdi. Öneriye tereddütsüz katıldığını ve desteklediğini ifade eden Destici, Japonya'daki gibi kadın üniversitelerinin de açılmasını ve her ile en az bir kadın hastanesinin de planlanması gerektiğini söyledi.

BAKAN TEKİN: KIZ OKULLARI DA AÇABİLMELİYİZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İlk hedefinin kız çocuklarının okullaşması olduğunu belirten Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı.

DESTİCİ'DEN BAKAN TEKİN'E DESTEK GELDİ

Bu sözler büyük tartışma yaratırken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bakan Tekin'e destek geldi. Destici, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Bakan Tekin sözlerine katıldığını hatta kadınlar için üniversitelerin açılmasını ve bir tane de hastanenin planlanması gerektiğini söyledi.

"TEREDDÜTSÜZ KATILIYOR VE DESTEKLİYORUM"

Destici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir.

"HANGİ OKULA GİDECEKLERİ AİLELERİ VE KENDİLERİ KARAR VERİR"

Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…

KADIN ÜNİVERSİTELERİ VE HASTANELERİ

Japonya'daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız. Hayatımızı, eğitim sistemimizi, üniversitelerimizi ya da hastanelerimizi emperyalist batıyaya da sola göre dizayn etmek zorunda değiliz. İlim nerede ise gidip alırız. Lâkin, yöntemi kendi inanç ve kültür değerlerimize göre kurgulayıp uygulamalıyız."