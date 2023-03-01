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Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

Politika Haberleri

Depremin vurduğu Hatay'da Edirne'nin Karaağaç ilçesine gelen afetzede aileyi ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, eve ayakkabılarıyla girince tepkilerin odağı haline geldi. Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'dan Karaağaç'a gelen depremzede bir aileyi evinde ziyaret etti.

AYAKKABI İLE GİRMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yüceer'in şahsi sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarette, depremzede ailenin evine ayakkabılarını çıkarmadan girdiği fotoğraflara yansıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Yüceer'in haricinde evde ayakkabı ile oturanın olmadığı görüldü.

Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bu nedenle vekilin depremzedelerin evine ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

O yorumlardan bazıları:

Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

Depremzede ailenin evine ayakkabıyla giren milletvekili, tepki gelince paylaşımını sildi

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