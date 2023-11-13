Deprem şehitlerinin ismi hatıra ormanında yaşatılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden bin 246 deprem şehidinin anısına, Beydağı Tabiat Parkı'nda bin 246 fidanın toprakla buluşturularak Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Malatya'da deprem 'Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Fidanların toprakla buluşturulduğu programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Emniyet Müdürü Arif Çankal, STK Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşu Temsilcileri ile deprem de yakınlarını kaybetmiş şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bugün güzel bir gün. Sonbaharın Kasım ayı içerisinde güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bugün buraya gerek Büyükşehir Belediyesi Park Bahçelere Daire Başkanlığımız gerek Malatya Orman İşletme Müdürlüğü gerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gerek Jandarma Komutanlığımız gerekse de gönüllü olarak gelen katılımcılarımıza teşekkür ederim. 6 Şubat'ta vuku bulan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde bin 237 vatandaşımızı şehit verdik. Daha sonra 9 vatandaşımızın daha dışarıdan ilimize gelerek defnedilmesiyle 1246 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. Ben deprem şehitlerimize ve ülkemizin milli birlik ve beraberliğini koruma noktasında bu vatan için kanını dökmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Malatya Valiliğimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1923 adet fidanı toprakla buluşturmuştu. O dönem de Valimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde Büyükşehir Belediyemizin Park Bahçeler Daire Başkanlığımızın deprem şehitlerimizin anısına, onların hatıralarını yaşatmak adına hatıra ormanı yapacağımızı söyledik. Valimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 13 Kasım'da programımızı kararlaştırdık. Tabii bazı ilçelerimiz bu çalışmalardan esinlenerek, ağaç dikme faaliyetlerinde bulundular. Onlara da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Beydağı Tabiat Parkı'nın Türkiye'nin en büyük parkı olduğunu kaydeden Gürkan, "Yaklaşık 3,5 milyon metrekarelik bir alana sahiptir. Biz Malatya'ya vizyon biçerken, ileri hedef tayin ederken mevcut yapı içerisinde vizyonel hedef tayin etmedik. Edemeyiz de, çünkü Malatya insanlık medeniyetinin kurulduğu yerdir. O nedenle destan şehrimizde dar kalıplara giremeyiz ve yaptığımız projeler Türkiye'ye vizyon olarak rol model olmalıdır. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Deprem esnasında birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Deprem zamanında bir taraftan vatandaşların tahliyesi yapılırken bir taraftan yeme, içme, barınma sorunları gideriliyordu. Akabinde konteyner kentler yapıldı. 74 noktada konteyner kentlerimiz var. Hepsinin altyapısı, kanalizasyonu, içme suyu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri Malatya'daydı. Şehrimizin merkezi, Niyazi Mısri, Fuzuli, Sivas Cezmi Kartay, Saray Mahallesi ve Emeksiz Bölgesi Emlak Konut ile beraber ayağa kaldırılma noktasında çalışmalar yapılıyor. O anlamda vatandaşımız müsterih olsun. Beydağı Tabiat Parkımız Türkiye'nin en büyük parklarından biridir. İçerisinde Gençlik Kampı, macera parkları, açık alanları, birçok spor yerleri mevcut. Türkiye'deki gençlerimizin Malatya'ya geldiği zaman Beydağı Tabiat Parkımızı da ziyaret edeceklerdir. Parkımız, Malatya'da görülmesi gereken bir yer olacak. İnşallah Malatya kendi küllerinden yeniden doğacak. Fatih Sultan Mehmet 'Ormandan bir dal kesenin kolunu keserim' Mehmet Emin Yurdakul, 'Yaş ağaca balta vuran el olmaz' Peygamber Efendimiz 'Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin' diyor. İşte bizler de bugün Beydağı İnderesi Tabiat Parkımızda şehit yakınlarımızın anısına ağaç dikimi yapıyoruz. Bizlere bu çalışmalarda destek olan Valiliğimize, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, Malatya İl Orman İşletme Müdürlüğüne, sivil toplum kuruluşlarımıza ve buraya kadar gelerek her konuda desteklerini belirten bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Dikilen fidanlarımızın gelecekte ağaç olup ormanlık alan olmasını böceklerin, çiçeklerin ve insanların yararlanması temenni ediyorum. Hatıra ormanımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Yazıcı ise yaptığı konuşmada, "Öncelikle deprem şehitlerine rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Rabbim onların sabrını, gücünü, kuvvetini arttırsın. Bu büyük alanda, bu geniş alanda, bu Türkiye'nin en büyük parkında depremzedelerimizin anılması, depremde kaybettiğimiz fidanların adeta fidanlarla yaşatılması projesinden dolayı başkanımız ve ekibini kutluyorum. Deprem ülkemizin gerçeğidir. Hemen hemen her gün ülkemizde deprem oluyor. 6 Şubat'ta gerçekten 2 tane çok büyük deprem oldu ve binlerce insanımızı kaybettik. Bu gerçekle yaşayacak olan ülkemiz ve şehrimiz depremin nişanesi olarak da bir bakıma bu parka gelen gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm insanlarımız deprem anısına depremde kaybettiklerimizin anısına her birinin adına dikilen bu fidanlar ağaç olacak ve bunların gölgesinde gezerken, dolaşırken bizler deprem gerçeğini unutmayacağız. Dün 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümüydü. Ben bir Düzceli olarak ve çok sayıda yakınımı kaybetmiş biri olarak onları andık ve yas tuttuk. Yıllar geçse de bu acılar unutulmayacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar tarafından, bin 246 deprem şehidinin anısına Hatıra Ormanına fidanlar dikildi. - MALATYA