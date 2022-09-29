Denizli politika haberi... Güney Kore Büyükelçisinden Kore Gazisine ziyaret

Gelen Denizli haberlerine göre Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ateşesi MerHo Sung Hwang 1952 yılında Kore Savaşına katılan Gazi Mehmet Acar ve Aksaraylı Muharip Gazileri ziyaret etti.

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ateşesi MerHo Sung Hwang 1952 yılında Kore Savaşına katılan Gazi Mehmet Acar ve Aksaraylı Muharip Gazileri ziyaret etti.

Aksaray'dan askerlik görevi için 1951 yılında İzmir Seferihisar'a giderek oradan 1952 yılında 3. grup askeri sevkiyle Kore Savaşı'na giden Mehmet Acar, Aksaray'ın yaşayan en eski Güney Kore Gazisi olarak Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve Savunma Ateşesi MerHo Sung Hwang tarafından ziyaret edildi. Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesinde düzenlenen ziyarette ülkelerindeki savaşın ardından kazandıkları bağımsızlığın mimarı olan Türk askerlerini ziyaret ettiklerini belirten Büyükelçi Lee, gazilerle Türkiye ve Kore dostluğu üzerine sohbet etti. Gazi Mehmet Acar'dan Güney Kore'deki savaş anılarını ve Güney Kore hakkındaki düşüncelerini dinleyen Büyükelçi Lee, Güney Kore Gazisi Acar'ı 70 yıl sonra savaştığı topraklara davet etti. Gazi Acar, Güney Kore'yi savaştan sonra merak ettiğini ama gitmeye fırsat bulamadığını söyleyerek teşekkür etti. Ziyaretin ardından Büyükelçi Won Ik Lee, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından Mehmet Acar'a gönderilen kaşkolü boynuna asarak teşekkür etti.

"Onlara her zaman minnettarız"

Aksaray'a gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Büyükelçi Lee, "Aksaray çok güzel bir şehir, sevdiğim bir şehir aynı zamanda Aksaraylı insanlarda çok nazikler. Çok güzel ağırladılar beni, tabi bu sefer gelişimde bir Kore gazisini görmüş olmam beni çok mutlu etti. Çok mutlu oldum onlara her zaman minnettarız. Güney Kore olarak her zaman emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Kore Büyükelçisi olarak bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum çok teşekkür ederim" dedi.

"Kore'de 12 ay kaldım, savaş iyi bir şey değildi"

Savaştan bahseden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan Gazi Mehmet Acar, "1952'de Kore'ye gittim. Orada 12 ay kaldım. Orada bize verilen görevleri yerine getirdik. Savaş bitti, ondan sonra biz oradan geri döndük. Yani bu kolay bir şey değil, yani savaş iyi bir şey değildi. Burayı gördük, o şekildeki hayatını gördük. Halkın durumunu gördük. Her şey orada yani üzülecek yeri de vardı. Sonunda ateş kesilince bizlerde rahatladık, oranın halkıda rahatladı. Çok sevindim. Hepsine teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık bizi bu kadar unutmadı geldiler. Onun için çok memnun oldum. İnşallah onlarda memnun olmuştur" diye konuştu.

Dernekleri adına ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Gazi Mustafa Dağ ise "Büyükelçinin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray'ı ziyaret etmesi ve Kore gazimizi yerinde görerek ziyaret etmesi bizi çok onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kore'de şehit olan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle şükranla yad ediyorum. Kore'ye buradan Türkiye'den selamlar" ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sonunda Gazi Mehmet Acar'ın koluna giren Büyükelçi Lee, Toplum Destekli Polis Memuru ile birlikte merdivenlerden inerek vefa örneği gösterdi. Ziyaretin ardından gazilerle Aksaray gezisine çıkan Büyükelçi, Savunma Ataşesi ile programlarına basına kapalı devam etti. - AKSARAY