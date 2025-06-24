Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den İran-İsrail Savaşı ve Güvenlik Uyarıları

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den İran-İsrail Savaşı ve Güvenlik Uyarıları
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İran-İsrail savaşının bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını vurgulayarak, Mossad'ın Türkiye'deki etkilerine dikkat çekti. Türkiye-İsrail çifte vatandaşlarının durumu hakkında yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İran – İsrail savaşının bölgedeki ateş çemberinin son örneği olduğunu belirterek, "Mossad çeteleri yalnızca sınır ötesinde değil, devletlerin kalbinde bile sabotajlarla operasyon yürütebiliyor" dedi.

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölgenin ateş çemberinde olduğunu kaydeden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "İran-İsrail savaşıyla birlikte gördük ki, Mossad çeteleri yalnızca sınır ötesinde değil, devletlerin kalbinde bile sabotajlarla operasyon yürütebiliyor. İran'ın içinde, bir istihbarat örgütü adeta devleti felç etti. Biz, haftalardır uyarıyoruz; Türkiye-İsrail çifte vatandaşları gidip İsrail ordusunda silah kuşanıyor, sonra elini kolunu sallayarak Türkiye'ye dönüyor. Bunun bir güvenlik riski olduğu açık. Bu insanlardan hangisi burada ne yapacak, kimse bilmiyor. Dedik ki; bu konuda yasal düzenleme yapın, engel oluşturun. Ne yaptılar? Milletin güvenliğini önceleyeceklerine, döndüler küresel siyonist çetenin kayığına bindiler. ve şimdi de bu milletin önüne, dijital esaretin altyapısı olacak İklim Kanununu yeniden koyuyorlar. Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Turkıye ye hiç bırsey olmaz boşu boşuna korku saçıyorsunuz AKP nın en güzel yaptığı şey :-) korku saçmak sız gıdın ekonomi yı duzeltın ona odaklanın Israel ın Turkıye nın bır karış toprak ına gözü yok

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