DENİZKURDU-II/2025'te insansız sistemler sahadaydı, komutanlardan "yeni çağ" vurgusu geldi

Antalya açıklarında gerçekleşen tatbikatta TB3 SİHA'lar gemiden havalanarak hedefe MAM-L attı

Mavi Vatan'da paradigma değişimi: İnsansız sistemler ilk kez bu ölçekte sahadaydı

İnsansız çağın deniz provası tamamlandı: Savunma sistemi sahada test edildi

Milli denizaltı ve TF-2000 için düğmeye basıldı

ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Antalya açıklarında düzenlenen geçit töreniyle tamamlandı. TCG ANADOLU'dan ilk kez çiftli kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA'lar, MAM-L mühimmatıyla eş zamanlı salvo atış gerçekleştirdi. Tatbikat sonrası yapılan açıklamalarda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "TB3'ler deniz muharebesinde yeni bir çağ açtı" derken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi deniz muharebesinde paradigma değiştiriyor" açıklamasında bulundu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise milli denizaltı ve TF-2000 muhrip projelerinin başlatılmasına yönelik karar alındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı yürütülen faaliyetlerin ardından, Antalya açıklarında yapılan geçit töreniyle tamamlandı. Tatbikatın son gününde TCG ANADOLU'dan ilk kez çiftli kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA'lar, 11 bin feet irtifadan MAM-L mühimmatıyla eş zamanlı salvo atış gerçekleştirdi.

TB3'ler yeni bir çağ başlattı

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin tarihinde önemli bir dönemeç yaşandığını ifade etti. Oramiral Tatlıoğlu, "Tatbikatımızı 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştirdik. En önemli iki unsurdan biri, yerli ve milli Atmaca güdümlü mermimizin denizaltıdan atışıydı. Diğeri ise bugün TCG ANADOLU'dan kalkış yapan TB3 SİHA'ların gerçek mühimmatla hedefe yaptığı atıştı" dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, TB3'lerin yalnızca gemide konuşlanmakla kalmadığını belirterek, "Aynı zamanda deniz muharebesinde yeni bir çağın kapısını aralamış oldular. Bu platformlar sayesinde amfibi harekat, denizaltı savunması ve sürü İDA'ların SİHA'lar üzerinden komuta edilmesi gibi çok sayıda yeni doktrin artık uygulanabilir durumda. Tatbikatta ortaya koyduğumuz bu yetenekten dolayı Türk Deniz Kuvvetleri olarak gururluyuz" diye konuştu.

"Milli denizaltı ve TF-2000 için karar alındı"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tatbikat kapsamında yaptığı açıklamada, TB3 SİHA'nın mühimmatlı salvo atışının sahada yeni bir anlayışı temsil ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Bugün TB3'ümüz eş zamanlı mühimmat atışı yaptı. Bu, insansız hava araçlarının insanlı platformlarla birlikte görev yapabileceği yeni bir deniz harekat doktrininin önünü açıyor."

Görgün ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Kurulu toplantısında milli denizaltı projesinin başlatılmasına ve TF-2000 hava savunma muhribi için üretim sürecine geçilmesine karar verildiğini açıkladı. Görgün, "Genç mühendislerimizle, üretken sanayimizle, kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir azimle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizlerde paradigma dönüşümü başladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larının deniz muharebesinde yeni bir çağ açtığını söyledi. Bayraktar, "Bugün TCG ANADOLU'dan eş zamanlı kalkış yapan TB3 SİHA'larımız, keşif görevini tamamladıktan sonra hedeflere taarruz etti. Bu, Türk mühendisliği ve Türk bahriyesinin birlikte yazdığı bir dönüşüm anıdır" dedi.

TB3'ün tüm sistemlerinin Türkiye'de üretildiğini belirten Bayraktar, "Lastiğinden motoruna, elektro-optik sisteminden yazılımına kadar her bileşeni yerli. Dünyada bu konsepti duyurduğumuzda şaşkınlıkla izleyen ülkeler vardı. Bugün bu yeteneği ilk kazanan ülke biz olduk" diye konuştu.

Bayraktar, bu gelişmelerin kalıcı bir dönüşümün habercisi olduğunu belirterek, "Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi deniz muharebesinde paradigma değişimini başlatmıştır" ifadesini kullandı.

"Kara Kuvvetleri ilk kullanıcı olacak"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TB3 SİHA'ların ilk kullanıcılarından birinin Kara Kuvvetleri olacağını duyurarak, şunları söyledi: "Dünyada belki de en fazla SİHA'ya sahip kara ordusuyuz, insansız hava aracını kullanıyoruz. TB3'ü de en iyi şekilde kullanacağız, ardından edindiğimiz tecrübelerle daha gelişmiş modellerin önünü açacağız."

Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca, elektronik harp teknolojilerinde ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerin dünyada bir numara olduğunu belirtti. Bayraktaroğlu, "Elektronik harp alanında her türlü mücadelede yerli sistemlerimizle çok ciddi başarı elde ettik. Önümüzdeki dönemde, bu sistemlerin muharebe sahasında bir kuvvet çarpanı olarak İHA ve SİHA'larla birlikte kullanımı çok daha stratejik hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin hava gücü insansız olacak"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise konuşmasında, insanlı-insansız sistemlerin birlikte görev yapacağı bir hava gücü yapılanmasına doğru ilerlediklerini belirtti. Orgeneral Kadıoğlu, "Bugün burada deniz ve hava unsurlarının ortak sinerjiyle çalıştığı bir yapı sergilendi. Hava Kuvvetleri olarak, geleceğin insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek kullanımına doğru evrildiğini daha sonra ise daha farklı olarak tamamen belki de insansız hava araçlarının domine edeceği bir hava gücü yapılanmasına doğru şekilleneceğini hayal ediyoruz. Bu manada savunma sanayimizin tüm birimleriyle birlikte müşterek geleceğe ait konsepti, mühendislerimizin zengin hayal güçlerine havale ederek yeni sistemlerin üretilmesine ön ayak olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kadıoğlu, Kızıl Elma ve Anka-3 gibi jet motorlu SİHA'larla birlikte hava gücünün geleceğini bugünden şekillendirmek için yoğun mesai harcandığını söyledi.

"ASELSAN sistemleriyle vurduğunu görüyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TB3 SİHA'ların üzerinde kullanılan elektro-optik sistemlerin tamamen milli olduğunu belirterek, "Bugün o görüntüleri en net şekilde aktaran, hedefi işaretleyip başarıyla vurduran sistemler ASELSAN üretimi. Dünyada bu seviyeye ulaşan çok az ülke var. Biz artık bu sistemleri 92 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi. Akyol, TB3'lerin taşıdığı tüm sensörlerin, iletişim sistemlerinin ve yazılımların Türk mühendisliğiyle üretildiğini vurguladı.