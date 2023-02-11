Deniz Baykal hayatını kaybetti (3)
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ŞENTOP'TAN TAZİYETBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "?Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim.
ŞENTOP'TAN TAZİYE
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "?Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim" dedi.AK PARTİ'DEN TAZİYEAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili sayın Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika