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Demokrat Parti, TBMM Başkanlığı seçiminde Tekin Bingöl'ü destekleyeceğini açıkladı

Demokrat Parti, TBMM Başkanlığı seçiminde Tekin Bingöl'ü destekleyeceğini açıkladı

Politika Haberleri

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanı seçimlerinde CHP'nin aday gösterdiği CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü destekleyeceklerini açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti olarak TBMM Başkanlığı seçiminde CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Tekin Bingöl'ü destekleme kararı aldığımızı kamuoyuna beyan ederim" açıklamasını yaptı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanı seçimlerinde CHP'nin aday gösterdiği CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü destekleyeceklerini açıkladı. Uysal, konuyla ilgili bugün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Demokrat Parti olarak TBMM Başkanlığı seçiminde CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Sn. Tekin Bingöl'ü destekleme kararı aldığımızı kamuoyuna beyan ederim."

Kaynak: ANKA / Politika

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