Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş'tan Leman Dergisine Tepki

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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan Leman dergisini kınadı ve ifade özgürlüğü ile inançların aşağılanamayacağını vurguladı. Ayrıca orman yangınlarına karşı önlemlerin zamanında alınmadığını belirtti.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik, "İnancımıza göre bütün peygamberler haktır ve gerçektir. Leman dergisini yapmış olduğu yayından dolayı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

"İfade özgürlüğü ile inançların aşağılanamayacağını" belirten Altıntaş, "İnancımıza göre bütün peygamberler haktır ve gerçektir. Leman dergisini yapmış olduğu yayından dolayı kınıyorum." diye konuştu.

Ülkenin birçok yerindeki orman yangınlarının milli bir felaket olduğunu belirten Altıntaş, yangınlarda sadece ağaç ve bitkilerin değil, doğanın yok olduğuna işaret etti. Orman yangınlarına karşı gereken önlemlerin zamanında alınmadığını ileri süren Altıntaş, yerel halkla birlikte afet yönetimi mekanizması kurulmadığı için yangınların arttığını ve yayıldığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına değinen Altıntaş, "Elbette ki hukukun üstünlüğü çerçevesinde bu insanların bir suçları varsa yargılansınlar. Ancak suçları mahkemelerce teyit edilip ortaya konuluncaya kadar tutuksuz yargılanmalılardır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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