Demirtaş, sosyal medyadan miting daveti yaptı: Ben de orada olacağım

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Pazar günü İstanbul Kartal'da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Lütfen herkes, mitingde olacak şekilde hazırlığını yapsın. Ben bile geliyorum. İnanmıyorsanız gelin görün" dedi.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu kez pazar günü İstanbul Kartal'da yapılacak miting için vatandaşları alana davet etti.

"BEN BİLE GELİYORUM"

Saat 13.00'te Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Gücümüzü göstermemiz lazım. Hava soğuk olabilir ama gelişmeler sıcak. Lütfen herkes, mitingde olacak şekilde hazırlığını yapsın. Ben bile geliyorum. İnanmıyorsanız gelin görün" ifadelerini kullandı.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;