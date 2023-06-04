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Demet Akalın'dan Yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum: Sizi yakından takip edeceğiz

Demet Akalın'dan Yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum: Sizi yakından takip edeceğiz

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi. Resmi Twitter hesabından yeni görevi için Erdoğan'a teşekkür eden Göktaş'ın paylaşımına Demet Akalın'dan yorum geldi. Akalın, "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi.

PAYLAŞIMINDA ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlenen Göktaş sosyal medya hesabından yeni görevi ile ilgili paylaşım yaptı. Göktaş "Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak milletimize hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." mesajını yayınladı.

Demet Akalın'dan Yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum: Sizi yakından takip edeceğiz

DEMET AKALIN YORUM YAPTI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına dikkat çeken bir yorum yaptı. Gül ve kalp emojisi koyduğu yorumunda "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Akalın son dönemde muhalif paylaşımlarıyla ön plana çıkmıştı.

Demet Akalın'dan Yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a dikkat çeken yorum: Sizi yakından takip edeceğiz

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Demet Akalın Magazin Politika Haberler

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