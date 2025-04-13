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DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

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DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Buldan "Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda" dedi.

Dem Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'nın başkenti Roma'da, farklı ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcının destek verdiği etkinlikte konuştu. Buldan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: "Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ziyaret edilecek, bir görüşmemiz olacak. Ardından muhtemelen İmralı Adası'nda Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle. Dolayısıyla yapılan görüşmelerin ve çalışmaların Avrupa'nın tüm ülkelerinde buna verilen desteğin büyük katkısı olacaktır.

"BARIŞIN KAZANANI HERKES OLACAKTIR"

Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda. Tüm bunlarla birlikte, Avrupa ülkelerinden de beklentilerimiz çoktur. Verilecek destek kıymetlidir, barışa katkı sağlar. Çünkü Türkiye'de Kürt halkı ve Türk halkının ortak yaşayacağı bir zemin yaratılıyor.Barışın kaybedeni olmayacağını hepimiz biliyoruz, ama barışın kazananı herkes olacaktır.

"SÜRECİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAK HEPİMİZİN ELİNDE"

2015'te üç yıl bu süreç devam etti. Bu üç yıl büyük bir kazanımdı. Çünkü bu üç yıl içinde hiç kimse hayatını kaybetmedi, anneler ağlamadı, kimse gözyaşı dökmedi, gencecik fidanlar toprağın altına girmedi. Ama ne zaman ki ara verildi, yeniden çatışmalı süreç başladı, ölümler oldu, çocuklarımız öldü, yakınlarımız öldü, insanlar toprağın altına girdi. Bu süreci başarıya ulaştırmak hepimizin elinde. Söylemlerimizle, yapacağımız etkinliklerle, kampanyalarla sürece destek vermekle hepimiz süreçte destek sunabiliriz.

"HEPİMİZ UMUTLUYUZ, HEPİMİZ BARIŞA DAHA YAKINIZ"

Narin cinayeti iki görüşmede de gündem oldu. Demokratik toplumun çocuk cinayetleri başta olmak üzere, kadın katliamlarının önüne geçeceğinin vurgusunu önemle yaptı. Bu tür zihniyetlerle savaşılması gerektiğini söyledi. Asıl savaşılması gerekenin, çocuk katliamlarını işleyen, kadın cinayetlerini işleyen zihniyetlerle yapılması gerektiğini belirtti. Bunu da demokratik toplumculukla bu zihniyeti ortadan kaldırabileceğimizi ve bizlerin de bu konuda hızlıca çalışma yapmamız gerektiğini söyler. Bütün bunları, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile tüm kamuoyuna ifade eder. Kısacası hepimiz umutluyuz, hepimiz barışa daha yakınız. Öcalan diyor ki, 'Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.' Dolayısıyla biz de Öcalan'ın arkasındayız, ya barış ya barış diyoruz."

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DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Ak troller ne dusunüyor bu konuda?Hain aponun ozgürlugüne az kalmış?

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Haber Yorumlarıtycoon:

bu eser akp mhp nindir chp bırak apoya özgürlüğü adını geçirse pkk lı ilan edilirken omurgasız troller bu duruma ses çıkarmadığı gibi kahraman ilan ediyorlar

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Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıErol Birol :

Mekanı Cennet olsun Ecevit yakalatıp içeri attı. Akp dışarı çıkartıp meclise getiricek. Akp dindar milliyetçi parti. Ecevit kominist din düşmanı öylemi. Hade ordan sizde sizin gibi bir kitle bu ülkede yaşadığı sürece hiç bir şey düzelmez.

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Daha heykelini dikecekler... Bu hal oraya gidiyor.

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Haber YorumlarıZaky:

Her Turk Atarurk’un Nutuk unu okumalidir.. ulkeyi iç ve diş mihraklar zapt etmis olabilir derken 1000 lerce yildir icerideki hainlerce nasil Turk devletlerinin ve imparatorluklarinin cokertildigini gorerek soylemistir. Tarih tekerrurden ibarettir demis Mehmet Akif, Bu kadar kahraman ve hain cikarak bir millette yoktur yer yuzunde. Binlerce sehidin, ananin babanin kardesin vicdanina hancer sokmaktir bu karar. Bu adam serbest kalirsa Turk un gucu, adaleti ve onuru sorgulacaktir.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

EVET SALIN GITSIN SALIN. SIZIN VEREMEDIGINIZ HÜKMÜ VERMEK IÇIN DIŠARIDA BUNU BEKLEYENLER VAR.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

devlet idam etmiyor. bari dışarı çıksın da ilahi adalet tecelli etsin.

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Haber YorumlarıÖmer D:

Bizler burda huzurlu ve sorunsuz yasiyoruz zaten ayirim yapmadan sorun sen ve senin gibi düsünenler ve kaosdan beslenenler pervin buldan fiziki özgürlük diye bir sey de yok bir yerinizden uydurmayin

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Haber YorumlarıMaslan:

Öyle bir dünya yok, öyle bir Türkiye hiç yok. Öcalan serbest bırakıldığında gök kubbe başınıza yıkılır. Buna izin veren enkazın altında kalır. Bu Reis bile olsa...

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Haber YorumlarıOsman Köse:

öyle birşeyi unutun bence öcalan serbest olamaz aldığı canların cezasını ödeyemez

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