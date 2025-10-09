Haberler

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Slogan Atmak Demokratik Bir Hak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, parti grup toplantılarında atılan sloganların demokratik bir hak olduğunu belirtti. Doğan, sivil toplum taleplerinin ifade edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim" dedi.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Doğan, TBMM DEM Parti grup toplantısında atılan sloganlara ilişkin, "Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim. Bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yolların açılmasını istemek son derece demokratik bir hak. O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar. Açıkça yıllardır ağır bedellerle, can pahasına, hapis pahasına, sürgün pahasına, soruşturma, kovuşturma, gözaltı pahasına bunu yapıyorlar zaten. Bu bir gerçeğin ifadesi. Bundan rahatsız olmak ya da bunu işte başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur. Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bizim, 'Bir başka ajanda mı var' sorusunu sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var; diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu kadar açık bizim için" diye konuştu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
