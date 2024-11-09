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DEM Parti'nin Batman'daki yürüyüşüne 30 kişi katıldı

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün ardından, DEM Parti Batman İl Başkanlığı'nın düzenlediği yürüyüşe katılım beklenenin altında kaldı. Sosyal medyada yapılan çağrılara rağmen, etkinliğe yalnızca 30 kişi katıldı.

Dem Parti'nin iki gün öncesinden "Van'dan Batman'a kayyıma hayır" sloganı ile duyurduğu yürüyüşe katılım beklenenin altında kaldı.

BATMAN'DAKİ TERÖR OLAYLARI

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları devam ediyor.

DEM Parti'nin Batman'daki yürüyüşüne 30 kişi katıldı

DEM PARTİ, İKİ GÜN ÖNCESİNDEN DUYURDU

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından "Van'dan Batman'a kayyıma hayır" sloganı ile organize edilmek istenen yürüyüş ve basın açıklaması halkta karşılık bulmadı. Hazırlanan afiş ve pankartta, "Cumartesi saat 12.30'da Van ilçe belediye eş başkanları, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yılmaz Güney Parkı'ndan Gülistan Caddesi'ne yürüyoruz" şeklinde hazırlanan afişleri DEM Parti Batman İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

DEM Parti'nin Batman'daki yürüyüşüne 30 kişi katıldı

DEM PARTİ'NİN ÇAĞRISINA 30 KİŞİ KULAK VERDİ

Tüm belediye parti organlarının yanı sıra halkın da davet edildiği yürüyüş ve basın açıklamasına katılım bulamayan DEM Partililer büyük şok yaşadı. DEM Parti'nin çağrısına yaklaşık 30 kişi katıldı.

DEM Parti'nin Batman'daki yürüyüşüne 30 kişi katıldı

DEM Parti'nin Batman'daki yürüyüşüne 30 kişi katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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