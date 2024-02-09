DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu
DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Doğan, adayları duyurduktan sonra "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB eşbaşkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu bildirdi. Doğan, adayları duyurduktan sonra "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz." dedi.
"KAYBETTİRMEK YA DA KAZANDIRMAK SEÇENEKLERİNE SIKIŞTIRILAMAYIZ"
Adayları açıkladıktan sonra aldıkları karar hakkında konuşan Doğan, "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:
Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun
Mardin: Devrim Demir - Ahmet Türk
Van: Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir: Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya: Engin Güleser –Emine Melis Tantan
Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle:
Ağrı: Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman: Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır: Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars: Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt: Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu: Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale: Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak: Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?
5 Nisan 1967 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı.
25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Erzurum Milletvekili seçilmiştir.
MURAT ÇEPNİ KİMDİR?
Murat Çepni 1974 Rize doğumlu, lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiştir. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra siyasetle bir şekilde ilişki kurdu. HDP'nin kurulması ile birlikte aktif olarak HDP çalışmalarında yer aldı.