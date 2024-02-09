DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'taki yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB eşbaşkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu bildirdi. Doğan, adayları duyurduktan sonra "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz." dedi.

"KAYBETTİRMEK YA DA KAZANDIRMAK SEÇENEKLERİNE SIKIŞTIRILAMAYIZ"

Adayları açıkladıktan sonra aldıkları karar hakkında konuşan Doğan, "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:

Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin: Devrim Demir - Ahmet Türk

Van: Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir: Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya: Engin Güleser –Emine Melis Tantan

Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş: Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle:

Ağrı: Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman: Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır: Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars: Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt: Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu: Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale: Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak: Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

5 Nisan 1967 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı.

25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Murat Çepni 1974 Rize doğumlu, lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiştir. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra siyasetle bir şekilde ilişki kurdu. HDP'nin kurulması ile birlikte aktif olarak HDP çalışmalarında yer aldı.