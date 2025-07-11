DEM Parti'li Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

DEM Parti'li Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını teslim etmesine ilişkin Erdoğan'ı arayan Buldan, Cumhurbaşkanına sürece ilişkin teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

BULDAN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı. Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan PKK'nın silah bırakma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

BAHÇELİ, BULDAN'I ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aradı. Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip" teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ülke için inşallah hayırlı olur bundan sonrası

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ve ilave etmiştir tşk ler yoldaş eskileri yakalım meee leri uyutmaya devam edelim senin bop projenin devamı için koltukta kalmanı sağlayalım son yeni mühimmat verirsin dersin kandırıldık en ucuz çıkış yollu -)))

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

demiştir biz terör hic sevmeyiz teskereler sayın derin proje içindeki bop -)))

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıDimitri:

reisimde reis

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Yikama yağlama güzel... Yeni ittifakınız hayırlı olsun.

Yorum Beğen20
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