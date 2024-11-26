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DEM Parti'li başkanın skandal aile açıklamasına Deva Parti'li Mehmet Emin Ekmen'den tepki: Biz de şok hali geçirdik

DEM Parti'li başkanın skandal aile açıklamasına Deva Parti'li Mehmet Emin Ekmen'den tepki: Biz de şok hali geçirdik
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Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün, kadınları, aileyi ve evlilik kurumunun kutsallığını yok sayan açıklamalarına tepki gösterdi. Ekmen, Sönük'ün açıklamaları için "Kendisini izleyince 'Şok hali geçirdik' toplumun değerlendiren bu kadar kopuk, kadını, ailenin tam karşısına konumlandıran bir yaklaşım tam olarak hangi siyasi anlayışa tekabül ediyor anlayamadım doğrusu" ifadelerini kullandı.

Terör bağlantıları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, katıldığı televizyon programında aile kavramıyla ilgili kullandığı skandal sözlerle gündeme geldi.

Açıklamalarıyla aile kurumunu hedef alan Gülistan Sönük, Batman'da belediyeyi ilk devraldıklarında aileyi öven broşürler gördüklerinde şok geçirdiğini belirterek, "Belediyeyi ilk devraldığımızda Kadın Politikaları Müdürlüğü'nde kadınların orada gidip görüş alabileceği alanlar bile yoktu. Kadın Politikaları Müdürlüğü o şekilde dizayn edilmiş ve evliliği öven evlilikle ilgili broşürler basmışlardı. Biz belediyeye ilk gittiğimizde, Kadın Politikaları Müdürlüğü binasında böyle kocaman aileyi kutsayan 'Aile en kutsal değerdir' gibi sürekli aileyi öven, kadını ikinci planda gören, aileyi yaşamın merkezine koyan sözler vardı. Biz bunları gördüğümüzde bir şok hali geçirmiştik. Burası sonuçta Kadın Politikaları Müdürlüğü" ifadelerini kullandı

"BİZ DE KENDİSİNİ İZLEYİN ŞOK HALİ GEÇİRDİK"

Görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün skandal açıklamalarına bir tepki de Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'den geldi. Kadın ve aile kavramına ilişkin skandal ifadelerin geçtiği yayını sosyal medya hesabından paylaşan Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan hanım ve arkadaşları "evliliği öven… aileyi öven… aileyi merkeze koyan… aileyi kutsayan…" metinleri görünce, bunların "kadını ikinci planda gören" yaklaşımlar olduğunu düşünüp "şok hali geçirmişler. Biz de kendisini izleyince "şok hali geçirdik" toplumun değerlendiren bu kadar kopuk, "kadını" ailenin tam karşısına konumlandıran bir yaklaşım tam olarak hangi siyasi anlayışa tekabül ediyor anlayamadım doğrusu"

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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