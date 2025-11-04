Haberler

DEM Parti'li Bakırhan: Kobani davasında arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Başta Sayın Selahattin Demirtaş olmak üzere aslında Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararlarıyla netleşmiştir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararının uygulanması ve dosyada bulunan isimlerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Grup toplantısının ardından Bakırhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine Bakırhan, "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş. AİHM 3 kez karar verdi. Başta Sayın Selahattin Demirtaş olmak üzere aslında Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararlarıyla netleşmiştir. Değil 1 gün, değil 1 saat, 1 dakika, 1 saniye geçirmeden başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ eş genel başkanlarımız olmak üzere Kobani kumpas davasından yargılanan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor, serbest bırakılmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYON ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELİDİR'

Bakırhan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gidip gitmemesi konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusuyla ilgili, "Heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu, buna ekleyecek çok bir şey yok. Ancak bir gerçek var, Türkiye'nin 100 yıllık meselesi ve 50 yılı da çatışmalı bir süreci sonlandıracaksak ki bunun için büyük bir çaba veriyoruz. Bir yıldır da iyi bir şekilde devam ederek bugüne kadar geldi. Komisyonun bu işin muhatabıyla görüşmesi kadar doğal, doğru bir şey yoktur. Bizce de bir an önce komisyon İmralı Adası'na giderek, Öcalan ile görüşmelidir, dinlemelidir. Öcalan ile yapılacak görüşme, bu süreci daha da hızlandıracağına, katkı sunacağına ve daha pozitif bir zemine çekeceğine inanıyorum. Heyetimizin, Sayın Cumhurbaşkanına ilettiği başlıklar arasında vardı" diye konuştu.

