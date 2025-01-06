DEM Parti İmralı heyetinin ziyareti sonrası AK Partili kurmayların atacağı ilk adım belli oldu

Dem Parti İmralı heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası heyetin TBMM'de temsil edilen partilere yönelikte ziyaretleri devam ediyor.

EN UZUN ZİYARET AK PARTİ'YLE

MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de Ak Parti'yi ziyaret etti.

Heyetin gerçekleştirdiği ziyaretler arasında 1 saat 20 dakika ile en uzun ziyaret Ak Parti'ye yapılan ziyaret oldu. DEM Partili heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ağırladı.

ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLECEK

Dem Parti heyetinin ziyaretinin ardından AK Partili kurmaylar bir araya gelerek değerlendirme yaptı. Değerlendirme toplantısına Efkan Ala, Abdullah Güler, Ömer Çelik ile Özlem Zengin'in yanı sıra Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti ile görüşen AK Parti heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi sunacak. DEM Parti heyeti ile görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden AK Partili kaynaklar, "DEM Parti heyeti bizden randevu talep ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bilgi verdiğimiz gibi, görüşmeye ilişkin de uygun bir zamanda kendisiyle görüşüp bilgi vereceğiz" ifadesini kullandı.

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

DEM Parti heyetinin ziyaretlerinin daha çok Meclis'te temsil edilen partilere odaklandığını belirten AK Partili kaynaklar, "Cumhurbaşkanı ile görüşme olur mu?" sorusuna, "O yönde bir çalışma yok. Sonuç itibarıyla bu biraz da siyasi partileri bilgilendirme amaçlı ziyaretler. Şu anda odaklandıkları Meclis ama sonrasında bir şey olması gerekirse olur" karşılığını verdi.