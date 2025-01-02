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DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinden kritik bir adım daha geldi. İmralı heyeti bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Ahmet Türk'ün de yer alacağı öğrenildi.

Cumartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen ve teröristbaşının 7 maddelik mesajını kamuoyuyla paylaşan DEM Parti heyeti bugün de kritik ziyaretler gerçekleştirecek.

İLK GÖRÜŞME TBMM BAŞKANI İLE

Saat 13.30'da TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek olan İmralı heyetinin saat 15.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

HEYETTE AHMET TÜRK DE VAR

Bahçeli ile görüşecek DEM Parti heyetinde İmralı'ya giden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün de yer alacağı öğrenildi.

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti heyeti görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajı da yer almıştı. İşte DEM Parti heyetinin o açıklaması;

"İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFaruk Dogan:

bebek katillerini asker katillerini dışarı çıkarın. bankasyaya para yatıranları 7,6 yıl ceza verin. gayet adil

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Çaylar DEM'li olsun

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Haber YorumlarıMustafa Dursun:

Bunlar yine hainlik yapacaklar ama dur bakalım sonu nereye gidecek

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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Hayırlısı olsun.

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Haber YorumlarıEmre Yiğit:

vay be bu ülke bunuda görecekti MHP ile Teröristler görüşme yapacak yazık çok yazık

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Haber YorumlarıVEFA:

Püsküvüt Dedem de Demlenmeye başladıysa, bu Püsküvüt demli çaya ne de güzel yakışır. HAYIRLARA vesile olsun!!!

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Bunları kafasını anlamak için kafa ilacı kullanmak lazım 3 gün önce dediklerine bak şimdi ki söylemlerine bak Siyaset işte diyeceksin ama çıkara dayanarak

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Korkmayın yahu, süreci yöneten türkmenbeyi Devlet beyden Kürtlere bir fayda gelmez. Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır olacak. Devlet, Devlet beyden sorulur.

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