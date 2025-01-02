DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

İmralı'ya giden DEM Parti heyeti bugün itibari ile Meclis'teki temaslarını başlattı. İmralı'ya giden DEM Parti vekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve ek olarak Ahmet Türk'ten oluşan heyetin ilk durağı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Heyet saat 15:00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gözlerin çevrildiği görüşme sonrası bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Olumlu geçti, umutluyuz. Pazartesi daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME DE KONUŞULUYOR"

Açıklamasının devamında Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini belirten Önder, "Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Öte yandan süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse 'umut hakkının' kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.