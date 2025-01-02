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DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

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DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yapacağını duyurduğu 'TBMM turu' kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Olumlu geçti, umutluyuz" ifadelerine yer verdi.

İmralı'ya giden DEM Parti heyeti bugün itibari ile Meclis'teki temaslarını başlattı. İmralı'ya giden DEM Parti vekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve ek olarak Ahmet Türk'ten oluşan heyetin ilk durağı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Heyet saat 15:00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gözlerin çevrildiği görüşme sonrası bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Olumlu geçti, umutluyuz. Pazartesi daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME DE KONUŞULUYOR"

Açıklamasının devamında Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini belirten Önder, "Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Öte yandan süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse 'umut hakkının' kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

bu dil sorunu çozülürse artık askerimiz polisimiz ölmicek kardeşce herkes yaşayacak Recep tayip erdoğan tarih yazacak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme74
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Sayın Bahçeli ve Sayın Ahmet TÜRK liderliğinde barış bu ülkeye gelecek !! Kabul etseniz de etmeseniz de her şey güzel olacak ! Artık ırkçılık bitecek, bayrak bıyık hikayeleri son bulacak, herkesin eşit olduğu Anadolu halklarının kardeşliği ortaya çıkacak. BIKTIK ARTIK ÇOĞU ŞEYDEN !

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Haber YorumlarıAdanali:

Hayırlısıyla herşey güzel olucak güzel günler bizi bekliyor.

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Şan ve şerefle dolu o tbmm ye nasıl törör örgütü liderini çıkarıp konuşturacaksınız ,hiç mi yüreğiniz sızlamayacak hiç mi şehitlerimiz aklınıza gelmeyecek, yazık çok yazık

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Haber YorumlarıIsa Karli:

inşallah her şey güzel olur iyi olmasını canı gön ülden istiyorum huzurun olduğu yerde bereket olur Allah yardımcımız olsun

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Haber YorumlarıFA null:

Sırrı

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Milletimiz öcalan hapisten çıksın diye zaten oy verdi lakin benim anlamadığım selahettin demirbaş hala kayıp böyle bir süreçte kayyum atanan belediye başkanlarıda meclise geliyor ama selahettin ortada yok. Dağdakiler şehire indikten sonrada meclise gelip çektikleri sıkıntıları mecliste anlatırlar artık

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Yaşasın Halkların Kardeşliği.Allah yolunuzu açık etsin

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Piskevüt , DEM li çayı görünce EĞİLİRMİŞ !!!!

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