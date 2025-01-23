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DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyareti sonrası açıklama

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DEM Parti heyeti, İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, ikinci görüşme sonrası terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının açıklanması gerektiğini belirtmişti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi.

4 saat süren ziyaretin ardından ikinci görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. MHP lideri Bahçeli'nin beklediği sözler açıklamada yer almadı.

"GEREKLİ BİLGİLENDİRMELERDE BULUNULDU"

İkinci İmralı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur." denildi.

"KAMUOYUNA GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILACAK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." demişti.

DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyareti sonrası açıklama
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer:

Bahçeli'ye üçün birini gösterecekler

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Bahçeliyi anlamayan oy kullanmasın ! Mahalleye muhtar olamayacak adamlar ülke yönetenlere laf ediyor ! Adamın koltuğu yok ki kaybetsin, makam hevesi zaten yok. Millet için çırpınıyor, gören bir elin parmağını geçmez.. cahillik

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