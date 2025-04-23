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DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecek

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DEM Parti İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. Heyet, yarın saat 10.30'da Bakan Tunç ile görüşme gerçekleştirecek.

Dem Parti İmralı heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 18 Nisan Cuma günü yapılması yapacağı görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu nedeniyle ertelenmişti.

DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecek

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

DEM Parti heyeti, gelişmenin ardından Bakan Tunç'tan ikinci kez randevu talep etti. Heyet, yarın saat 10.30'da Bakan Tunç ile bir araya gelecek. İmralı heyeti üyesi DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamayacağı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecekDEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli

HUKUKİ DÜZENLEME ÖNERİLERİNİN YER ALDIĞI DOSYA BAKAN TUNÇ'A SUNULACAK

DEM Parti'nin öncelikli gündemi yasalarda yapılacak düzenlemeler olacak. DEM Parti heyeti, Cumhur İttifakı'nın bir yargı paketi hazırlığı yaptığının bilindiği bu dönemde, söz konusu paketin yürütülen sürecin ihtiyaçlarına da cevap vermesi gerektiğinden hareketle, hukuki düzenleme önerileri ve kanun değişikliği tekliflerinin yer aldığı bir dosyayı görüşmede Bakan Tunç'a sunacak.

DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecek

DEM PARTİ'NİN YOL HARİTASI: İNFAZ KANUNU VE OHAL UYGULAMALARI

DEM Parti'nin talepleri arasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve Öcalan'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi de yer alıyor. DEM Parti'nin sunacağı dosyada, hasta tutuklular, hükümlüler ve infazları yakılanlara ilişkin İnfaz Kanunu'nda değişiklik önerileri bulunduğu öğrenildi. Mahkemelerin verdiği cezaların kimi zaman yok sayıldığı ve İdari Gözlem Kurul kararlarıyla ceza verilebildiğine işaret ederek, bunun ortadan kaldırılması talep edilecek.

DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecek

Covid-19 pandemisinde ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler ile hükümlüler arasında eşitsizlikler yaratıldığına ve siyasi hükümlülerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiğine dikkati çekmesi beklenen heyetin, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), kayyum ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin taleplerini de Bakan Tunç'a ileteceği ifade ediliyor. 27 Şubat'ta başlayan sürecin "barış süreci"ne evrilmesi durumunda Terörle Mücadele Kanunu'nun da kendiliğinde lağvedilmesi gerektiği görüşünü dile getireceği ifade edilen DEM Parti heyeti, ilk etapta Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişiklik önerilerini paylaşacak.

YENİ ANAYASA HENÜZ PARTİ GÜNDEMİNDE DEĞİL

DEM Parti kaynakları, gündemlerinde yeni anayasa olmadığını belirterek "Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak şeyler var. Onlar yapılsın zaten ardı sıra anayasa tartışmaları da gelir" değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti heyeti, yarın Bakan Tunç ile görüşecek
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakan Demir:

Tamam ne güzel demlensinler işte 2023 seçimlerinde CHP öyle yapacak CHP böyle yapacak deyip deyip durdular vermeyin oy dediler ne dedilerse kendileri yaptılar

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Haber YorumlarıAli Kerem:

adım adım öcalanı salıvermeye gidiliyor Allah ıslah etsin kaç kisinin ölümüne sebep oldu

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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

millet deprem can derdinde bunlar bebek katilinin derdinde nerden nereye

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

ülkede deprem derdi var birileri hala PKK ile flört ediyor

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Yatacak yeriniz yok

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

SN.DEMİRTAŞA ÖZGÜRLÜK.Ama akp ye oy yok.

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Kimler kimler ile beraber diyerek MİLLETİ kandırmak trolleri ne diyecek

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Hâlâ bunlara oy verenler destek verenler

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Haber Yorumları8952cbdrkr:

hepınız yanlişsınız

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