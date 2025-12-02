DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gitti
DEM Parti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket ettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika