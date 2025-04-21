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İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
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DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bu hafta görüşmek için randevu talep etti. Heyette, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer alırken, Van Milletvekili Pervin Buldan'ın bulunmaması ise dikkat çekti.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme de gelişme üzerine ertelendi.

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç'tan randevu talep etti

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ RANDEVU TALEBİ

Alınan bilgiye göre DEM Parti, İmralı heyeti tarafından yürütülen sürece devam edecek. Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Hukuktan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, bu hafta görüşmek için Adalet Bakanı Tunç'tan yeni randevu talep etti.

PERVİN BULDAN SÜRPRİZİ

Öte yandan, bugüne kadar yürütülen tüm süreçte ve gerçekleştirilen görüşmelerde İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın, Bakan Tunç ile görüşecek heyette bulunmaması ise dikkatleri çekti.

DEM Parti heyeti, Bakan Tunç'tan randevu talep etti

MASADA 'ÖCALAN'A TECRİT' VAR

DEM heyetinin Bakan Tunç ile görüşmesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılarak çalışma koşulları oluşturulması, hasta mahkumların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasına ilişkin konuların gündeme getirilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Gündemi degiştirip pahalılıgı ekonomideki kötü gidisatı unutturma cabaları gibi gözüküyor. Altın fırlamış dolar , turonyukselmiş, borsadan para cıkısı gözüküyo. Elektirik su doğalgaz uçmüş. Siz neyden bahsesiyosunuz

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