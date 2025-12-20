Haberler

DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret

DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
Güncelleme:
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası barışın hukuki bir zemine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti.

DEM Parti heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Değerli Meclis Başkanvekilimiz Pervin Hanıma, Mithat Bey'e ve Özgür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bu hafta itibarıyla siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu. En son biz de Meclis Başkanlığımıza arz ettik. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ HUKUKSUZ OLMAZ'

DEM Parti'li Pervin Buldan ise AK Parti heyetine teşekkür ederek, "Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. 1 yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk. ve heyet üyeleri gerçekten bu konulardaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz; barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik ve bu aşamada gelinen süreçte istişarelerimiz, görüşmelerimiz devam edecek. Sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme noktasında da hemfikir olduk" diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME PLANLIYORUZ'

Mithat Sancar da pek çok konunun masaya yatırıldığını kaydederek, "Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyetle ve özenle yürütülmesi gereken bir dönemdir. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık, burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kere daha çizdik. Hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini; siyasal mutabakat ve en geniş uzlaşıyla yürütmenin hayati önemi var. Ziyaretlerimiz devam edecek, siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz" dedi.

