DEM Parti İmralı heyeti Adalet Bakanı Tunç'u ziyaret etti

Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Sancar görüşmenin ardından, "Adalet Bakanlığında yoğun bir çalışma olduğunu gördük ve verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir" dedi.

Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar, kapsamlı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Sancar, süreci değerlendirdiklerini ifade ederek, "Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık, hem de önerilerimizi sunduk. Barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Bu açıdan Adalet Bakanlığına da önemli bir rol ve görev düştüğünü Sayın Bakan ve ekibi de söylüyor. Bunun farkındalar. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. Şu an Meclis'te görüşülmekte olan 11'inci Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık. İnfazda eşitlik ve adalet de konuşmalarımızın ve görüşmelerimizin bir konusuydu. Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük ve verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir. Bu konuda çalışmalarımız ve temaslarımız devam edecektir. Sonuçta bu süreci barışa, adalete ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır" diye konuştu.

'GÖRÜŞLERİMİZİ VE ÖNERİLERİMİZİ YAPTIK'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da görüşmede birçok konunun konuşulduğunu söyledi. Buldan, "Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak olan yasa konusunda nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu. Ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere; yaşlı ve hasta tutuklular, yine infazı yakılan tutuklular da gündemdeydi. Biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde ve idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi yaptık. Yine bunun dışında Covid yasası ve infaz eşitliği meselesinde bizlere gelen çok sayıda talep var. Bununla ilgili de bir düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik. Sayın Adalet Bakanına bu konudaki yapıcı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde. Biz takip edeceğiz, istişare halinde olacağız, diyalog halinde olacağız. Sürecin selametle yürümesi açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.