Haberler

DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yarın bir açıklama yapılacak.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti tarafından yarın açıklama yapılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı